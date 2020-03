In tanti parlano del corona virus, c’è chi lancia messaggi ‘leggeri’ e di sdrammatizzazione (come Lino Banfi) e chi contribuisce all’emergenza anche da un punto di vista economico: è il caso di Chiara Ferragni e Fedez, che insieme hanno deciso di fare una cospicua donazione ad un ospedale di Milano, invitando il resto della popolazione a fare lo stesso.

Ed il risultato è stato da record…

Il gesto di Chiara Ferragni e Fedez che ha dato il via ad una catena di donazioni per il San Raffaele

“Abbiamo deciso di lanciare attraverso una donazione personale una raccolta fondi in favore dell’ospedale San Raffaele – scrivono le due icone social – destinata alla creazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva necessari ad affrontare l’emergenza sanitaria del Coronavirus. Aiutateci a condividere il più possibile“

Facendo seguito alla donazione iniziale di 100mila euro di Chiara Ferragni e Fedez, la campagna di crowdfunding (che trovate a questo link) ha raggiunto picchi inaspettati in poche, pochissime ore: da un iniziale obiettivo di 800 mila euro (destinati all’attivazione di una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale di Milano) si è arrivati in pochissimo tempo a più di un milione, grazie all’incredibile eco che i due sono riusciti ad avere attraverso i loro seguitissimi canali e, naturalmente, al grado di sensibilità dei loro follower.

In cosa consiste la campagna di donazioni e come si partecipa

Ecco quindi, un esempio di come la fama web e la popolarità sui social possa avere un forte effetti di sensibilizzazione sui follower. La fashion icon e il rapper hanno spiegato la loro missione della descrizione della campagna: «Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente. In questo momento le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva sono:

Ventilatori

Dispositivi di ventilazione non invasiva

Monitoraggio emodinamico

Monitor».