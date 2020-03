La risposta di Heather Parisi a Fedez e la Ferragni sulla raccolta fondi

Mentre il ricavato continua a salire (raggiungendo quasi i 4 milioni di euro) arriva la stangata di Heather Parisi a Fedez e Chiara Ferragni e alla loro campagna ‘Rafforziamo la terapia intensiva’. Come molti sanno, i due vip si sono schierati pubblicamente per dare il buon esempio (donando 100mila euro) sostenendo l’ospedale San Raffaele, una struttura sanitaria privata di Milano.

Alcuni hanno sollevato perplessità al riguardo, e tra loro c’è la celebre ex soubrette, cantante e strepitosa ballerina degli anni ’80: “Non era meglio promuovere la raccolta fondi per l’emergenza del Covid-19 a favore della sanità pubblica e degli ospedali che davvero ne hanno bisogno invece che a favore del più grande gruppo di sanità privata d’Italia (GSD)?” Questo scrive Heather Parisi a Fedez e Chiara Ferragni, accodandosi a molti commenti che, altrettanto, hanno criticato l’iniziativa in quanto non destinata apertamente ad ospedali pubblici.

La risposta del rapper milanese di ‘Comunisti col Rolex’ alla critica della ballerina e cantante americana

A spiegare meglio i retroscena – e a rispondere immediatamente a tono – ci ha pensato il rapper milanese, marito della celebre fashion icon e padre del piccolo Leone. Ecco come ha risposto alla ballerina americana: “Se al posto di dare aria alla bocca tanto per darla ti informassi, le terapie intensive saranno destinate al sistema sanitario pubblico a cui il San Raffaele è iscritto. Ma tu invece al posto di lamentarti, che fai? Le coreografie?“. Questo risponderebbe, quindi, ai commenti negativi che circolano sul web.

Aria di riappacificazione, invece, tra Fedez e Rovazzi: i due erano stati molto amici in passato (insieme a J-Ax), ma ormai da più di un anno sembrano aver completamente interrotto ogni tipo di rapporto. Quando però il giovanissimo interprete di ‘Faccio quello che voglio’ ha condiviso la campagna fondi, sostenendola con una donazione, il rapper lo ha ringraziato pubblicamente.