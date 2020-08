Chiara Ferragni: “Se un bimbo vede due uomini baciarsi non diventa gay”

Chiara Ferragni paladina dei diritti LGBTQ. La regina delle influencer è entrata a gamba tesa in una discussione sui social esplosa in seguito ad un video della youtuber Morenamore. Tutto è cominciato quando il profilo Instagram Trash Italiano ha postato la clip di una diretta di Morena, che si scaglia contro la rappresentazione degli omosessuali nel mondo dei media. La youtuber ritiene che “essere gay è contro natura” e che gli omosessuali sono “difesi per moda”.

Chiara Ferragni: Twitter impazzisce per lei

Il riferimento è diretto ad alcune scene di Onward – Oltre la magia, il nuovo cartoon Pixar attualmente nelle sale e in cui per la prima volta appare un personaggio gay nell’universo animato della Disney. Nel film, infatti, c’è una poliziotta apertamente lesbica e che ha una compagna.

Un commento della Ferragni sotto il video postato da Trash Italiano ha scatenato reazioni immediate. “Se un bambino vede due uomini baciarsi – spiega la moglie del cantante Fedez e madre del piccolo Leone – non diventa gay. Forse però cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, e allo stesso modo come una donna può amare una donna”.

“Se crescendo – specifica l’influencer – capisce di essere gay si sentirà più accolto da una società in cui l’amore è amore, senza bisogno di etichette. Avrà meno paura ad essere se stesso, ad esprimere i suoi sentimenti e capirà che non deve sentirsi sbagliato, e che l’amore è sempre giusto. Che problema c’è se viene insegnato un amore senza confini?”.

Chiara Ferragni (foto: Instagram @chiaraferragni)

Chiara Ferragni e Fedez contro l’omotransfobia

Le parole della Ferragni, sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti civili, hanno raccolto like e commenti entusiasti, come il suo precedente “scontro” con un utente indignato. L’imprenditrice si era detta “senza parole” per i video omotransfobi della youtuber Morenamore.

“Voglio vedere quando tuo figlio – ha replicato un follower – guardando questi cartoni animati si girerà verso di te e ti chiederà ‘Mamma, ma perché si baciano?’ e tu lì vai a spiegare a un bambino cos’è l’omosessualità. Ma veramente siete fuori, sono piccoli piccoli piccoli per capirlo”.

“Direi semplicemente che sono due persone che si amano – la risposta della Ferragni – è tanto difficile? Certi commenti mi inorridiscono”.