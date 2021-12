Con la nuova variante in agguato e l’alta viralità del virus, persino il Capodanno 2022 (sia su Rai Uno che su Canale 5) non è più al sicuro. Di ora in ora, infatti, spuntano nomi di cantanti, comici o ospiti speciali risultati positivi al tampone, e quindi costretti alla quarantena.

Tra i primi potenziali grandi assenti del Capodanno 2022 di Mediaset, attualmente in isolamento nella sua casa di Cellino San Marco, è Al Bano: “Non ho idea di come possa essermelo preso – racconta l’artista, stupito in quanto vaccinato con tre dosi – Sono stato a Barcellona dove per la Fondazione Montserrat Caballé ho fatto un concerto nella Cattedrale Santa Maria del Mar e poi sono stato a Zagabria cinque giorni dove ho passato il Natale con mia figlia dopo 20 anni“. Chissà che non sia proprio a causa di questi spostamenti che il contagio è avvenuto. Altri grandi assenti della nottata sulla rete ammiraglia saranno, inoltre, Pio e Amedeo, a causa del test positivo di Amedeo.

Chi ci sarà al Capodanno 2022 (finora)?

Ma chi ci sarà con certezza come ospite? Al momento la squadra, capitanata dalla conduttrice Federica Panicucci, è formata da



Annalisa

Arco

Bianca Atzei

Boomdabash

Cedraux

Roby Facchinetti

Riccardo Fogli

Mamacita

Ermal Meta

Emma Muscat

Patty Pravo

Riki

Rocco Hunt

Room9

Federico Rossi

Fabio Rovazzi

Sergio Sylvestre

Sottotono

Tecla e Alfa

the Kolors

Tiromancino

Vegas Jones

Mario Venuti

Vhelade.

Insieme a loro, anche un altro cantante si appresta a fare dietro-front per il Capodanno 2022, ma stavolta RAI: è Gigi d’Alessio, anche lui fortunatamente asintomatico “Ho una carica virale bassissima – racconta, infatti – evidentemente è perché sono vaccinato. Sto bene fortunatamente, farò la quarantena a casa e aspetterò il nuovo anno”.