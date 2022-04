Cos’è successo tra le comiche Katia e Valeria: “C’è ancora amarezza”

Le abbiamo riviste insieme dopo tanto, tantissimo tempo, nel programma Michelle Impossibile, ma la verità è che il duo comico formato da Katia e Valeria per come ce lo ricordiamo noi ai tempi di Colorado Cafè e Zelig non tornerà molto presto…

A raccontare un’inedita versione del loro ‘allontanamento’ è Valeria, che racconta di come il suo rapporto con la concorrente di Lol -Chi ride è fuori 2 sia ormai cambiato, dopo i 10 anni di onorata carriera l’una al fianco dell’altra.

La verità tra Katia e Valerina: “Quando ci sentiamo ridiamo e scherziamo ancora, ma c’è amarezza…”

“Eravamo l’una la spalla dell’altra – racconta la Graci, ricordando gli esordi – Abbiamo creato un sacco di scenette, le scrivevamo noi. La svolta per noi è arrivata a Mtv Comedy lab e in contemporanea con Colorado Cafè. E da lì la terza opportunità importante con Zelig Off. Inizia poi il viaggio con Zelig che è durato tantissimi anni. I personaggi che hanno avuto più successo sono state le corteggiatrici e le Miss Italia. Ho un ricordo speciale dei nostri 10 anni insieme. Sono orgogliosa delle cose pazzesche fatte insieme. Abbiamo vissuto 10 anni intensamente, gioie e dolori, amori e tradimenti, amicizie, porte in faccia, glorie. Ancora oggi, nonostante i nostri rapporti siano cambiati e anche tanto, se chiudo gli occhi o ci mandiamo un messaggio ridiamo come matte”

Tuttavia, ad un certo punto, nella vita professionale di Katia e Valeria qualcosa cambia. Questione di esigenze diverse, di nuovi percorsi, semplicemente di ‘interferenze’: “La non gestione di un capitale importante come quello che eravamo noi due ha fatto sì che delle cose accadessero e si rompessero. Quindi purtroppo o per fortuna abbiamo proseguito singolarmente. Però io non ho mai sostituito Katia con nessun altro. Questo lo dico con un po’ di amarezza perché quando mi è capitato di vederla sul palco con qualcun altro mi è dispiaciuto, mi ha fatto male. È un po’ come l’amore. Quando vivi per tanto tempo una cosa così in simbiosi, poi vederla con un’altra persona sul palco fare cose che magari avevi fatto anche tu un po’ male ti fa”