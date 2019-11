I film al cinema dal 28 novembre: cosa vedere e cosa no

I film al cinema dal 28 novembre sono 8 e su tutti spicca Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, pronto a spodestare Cetto La Qualunque dalla vetta del box office. Ma insieme all’animazione Disney arrivano anche il kolossal bellico Midway, l’esordio alla regia di Marco Bocci e soprattutto il boicottato Un giorno di pioggia a New York: è proprio la nuova commedia di Woody Allen il film da non perdere in questo weekend. Ecco trame, trailer e consigli di tutti i titoli che troverete in sala.

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle

Arriva in 800 copie il sequel dell’animazione Disney campione d’incassi nel 2013. Perché Elsa è nata con dei poteri magici? A questa domanda rispondono i registi Jennifer Lee e Chris Buck. La versione italiana conferma le voci di Serena Autieri, Serena Rossi ed Enrico Brignano. La hit Nell’ignoto, in originale dei Panic! At the Disco, è cantata da Giuliano Sangiorgi. Dopo il debutto record con un incasso globale di 350 milioni di dollari, sarà un successo garantito anche in Italia.

Un giorno di pioggia a New York

Boicottata negli Stati Uniti dopo le polemiche del #MeToo (ma ricordiamo che l’inchiesta su Woody Allen è stata archiviata per insussistenza di prove), la nuova commedia del regista newyorkese esce qui da noi. Il film ha per protagonisti Timothée Chalamet e Elle Fanning: i due sono una giovane coppia che, nella Grande Mela per un weekend romantico, si ritrova divisa sotto i cieli plumbei della metropoli. Allen al cento per cento: l’imperdibile della settimana.

Midway

Roland Emmerich, il regista di disaster movie come Independence Day e The Day After Tomorrow, gira un blockbuster bellico che ricostruisce la storica battaglia della Seconda guerra mondiale avvenuta tra il 4 e il 6 giugno 1942 tra gli eserciti statunitense e giapponese. Davvero ricco il cast: Luke Evans, Ed Skrein, Darren Criss, Dennis Quaid, Woody Harrelson, Nick Jonas, Patrick Wilson, Aaron Eckhart e Tadanobu Asano. Ma persino Pearl Harbour di Michael Bay era migliore.

A Tor Bella Monaca non piove mai

Marco Bocci ha deciso di passare dietro alla macchina da presa. L’attore, reduce da un periodo difficile, adatta il suo romanzo omonimo scegliendo Libero De Rienzo e Andrea Sartoretti come protagonisti. Una saga di borgata tra crimine, precariato e voglia di riscatto. Ispirato da L’odio di Mathieu Kassovitz ma in bilico tra dramedy e Squadra antimafia, Bocci firma un esordio “de core”.

Nati 2 volte

Pierluigi Di Lallo porta al cinema, tra dramma e commedia, la vera storia di Vittoria Schisano, l’attrice transgender entrata a far parte del cast di Un posto al sole. Euridice Axen e Fabio Troiano sono i poli di questo passaggio, che si scontra con la burocrazia, i ricordi del passato e una serie di equivoci. Nel cast anche Rosalinda Celentano, Gabriele Cirilli e la vera Schisano: un film su un tema importante ma privo di mordente.

Il peccato – Il furore di Michelangelo

Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, arriva nelle sale il biopic che il regista russo Andrey Konchalovskiy ha dedicato al genio di Buonarroti. Un kolossal d’autore con Alberto Testone (già “sosia” di Pasolini) nei panni dello scultore aretino, raccontato tra passioni, vizi, talento e pazzia: un’istantanea dell’Italia rinascimentale, delle sue meraviglie e delle sue storture.

Marco Polo

Il regista Duccio Chiarini (Short Skin, L’ospite) ha seguito per questo documentario studenti e professori dell’istituto tecnico fiorentino Marco Polo, situato nel quartiere periferico dell’Isolotto. Tra lezioni e occupazioni, aule e spazi comuni, il risultato è un racconto realistico e senza filtri della nostra scuola e della nostra società.

I racconti di Parvana

Con due anni di ritardo, arriva sugli schermi (nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne) il cartoon prodotto da Angelina Jolie tratto dal romanzo di Deborah Ellis (Sotto il burqa, edito da Rizzoli). La storia vera di una ragazzina di Kabul che, nell’Afghanistan sotto il regime dei talebani, decide di fingersi uomo per poter lavorare al posto del padre (ingiustamente arrestato) e occuparsi di sua madre e dei suoi fratelli.