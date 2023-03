Aspettando il film su Gigi D’Alessio, le rivelazioni del cantante

Abbiamo visto suo figlio, LDA, sul palco di Sanremo quest’anno, ma quello che molti ancora non sanno è che presto verrà realizzato un film su Gigi d’Alessio, in particolare sulla vita del cantante prima del successo del suo primo album, nel ’92.

Le confessioni del cantante: vedremo questo suo lato relazionale e introspettivo nel film su Gigi d’Alessio?

In occasione di questo viaggio nel passato, il giudice di The Voice si è confessato a ‘cuore aperto’ con la redazione de Il Messaggero: in particolare, il tema della famiglia è stato molto presente nelle sue parole.

“Con i figli – ha infatti dichiarato l’ex marito di Anna Tatangelo – come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito…Non sono riuscito a trasmetterli…” Ma se invece si tocca la sfera sentimentale, anzi, relazionale, il tono cambia: “Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put***iere”, e ancora: “Io non devo chiedere scusa a nessuno […] Le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi“.

In attesa del film su Gigi d’Alessio, la redazione del Messaggero riporta infine l’attenzione proprio sulla musica, e anche su Sanremo, che il cantante ha particolarmente gradito grazie al superbo lavoro (a detta sua di Amadeus): “Artista serissimo che si ascolta novecento canzoni per portare su quel palco le migliori…” Se la sentirebbe un giorno, chissà, di prenderne le redini come presentatore? “Certo, dopo un fuoriclasse come Amadeus, e i suoi ascolti, non sarebbe una passeggiata di salute…”

Come dargli torto!