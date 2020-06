Multa a Mara Venier: “Comportamento inaccettabile”

Galeotta fu l’ultima puntata di Domenica In e qualche emozione di troppo: pare proprio che ci sia la possibilità che venga indirizzata una multa a Mara Venier per un comportamento giudicato ‘inaccettabile’ dal segretario della commissione di vigilanza Rai Michele Anzaldi. Insomma: le polemiche sull’abbraccio con Romina Power continuano ad imperversare, e potrebbero prendere una piega particolarmente spiacevole per la celebre conduttrice.

Il gesto ‘inaccettabile’ che potrebbe costare una multa a Mara Venier

Un episodio “inqualificabile” che, unito ai grandi numeri (in termini di ascolto e share) dell’ultima puntata della stagione 2019/2020 del programma – nonché alla dichiarazione della conduttrice (“Non me ne frega niente, Romina, che non ci dovremmo abbracciare“), rischia per Anzaldi di diventare troppo di cattivo esempio.

Le dure parole di Anzaldi

Alla luce anche della dura critica di Laganà, il segretario di commissione dell’azienda di Viale Mazzini ha pubblicamente augurato che il Consiglio di Amministrazione possa prendere il giusto provvedimento, che per lui consisterebbe in una lauta multa a Mara Venier: “Il Cda Rai, a maggior ragione dopo la dura presa di posizione del consigliere Laganà, affronti la vicenda e valuti se non sia doveroso quantomeno comminare una multa o comunque una sanzione alla conduttrice.

Che insegnamento dà la prima rete del servizio pubblico in questo modo? E’ inutile che l’amministratore delegato Salini rivendichi il successo della Messa da Requiem di Bergamo in ricordo delle vittime del Covid, alla presenza del presidente Mattarella, se poi la programmazione ordinaria propone questo tipo di indicazioni agli italiani.“

E mentre molti utenti si schierano dalla parte ‘istituzionale’ della vicenda, criticando aspramente la presentatrice, l’amica Rita Dalla Chiesa commenta l’ultima, sospirata puntata di Domenica In elogiando i buoni sentimenti della Venier: “Alla fine, stanotte, dopo aver visto la registrazione piangevo con te. Quanto amore regali al pubblico (e alle amiche/sorelle)”.

Secondo te sarebbe giusta una vera e propria sanzione economica per l’abbraccio tra la presentatrice e Romina Power?