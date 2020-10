L’appello di Conte ai Ferragnez e la risposta di Chiara Ferragni

“Aiutatemi a sensibilizzare i giovani all’uso della mascherina“, questo l’appello del primo ministro Giuseppe Conte ai Ferragnez: una richiesta molto criticata (tra i contestatori, troviamo anche da Matteo Salvini) ma, da molti altri , altrettanto apprezzata. Il fatto che le due star abbiano un pubblico così vasto e, soprattutto, così giovane, permette ad un messaggio sociale importante – quale quello di indossare il dispositivo di protezione – di poter essere diffuso in modo più esteso e virale.

E come ha risposto la coppia a questa ‘chiamata alle armi’?

La risposta dell’imprenditrice milanese all’appello di Giuseppe Conte ai Ferragnez

In data 20 ottobre la più famosa social blogger e fashion icon del jet-set milanese ha deciso di buon grado di accettare la missione e lanciare un messaggio molto preciso a tutti i suoi seguaci (quasi 22 milioni solo su Instagram) tramite le sue seguitissime story: «Indossare la mascherina può aiutarci ad evitare lo scenario peggiore – spiega il volto Pantene – quello del lockdown, che purtroppo tutti abbiamo vissuto. Per me essere un personaggio pubblico con molto seguito vuol dire anche questo: cercare di fare qualcosa di buono per le persone e per il mio Paese».

L’attivismo dei genitori di Leone, star seguitissime da milioni di follower in Italia e in tutto il mondo

La conclusione del video è un vero e proprio messaggio motivazionale: «Spero che tutti voi che mi seguite possiate capire quanto questo momento sia delicato e che la differenza può essere fatta da tutti noi insieme, con piccoli gesti». Prima di lei anche il marito aveva raccontato dell’appello di Conte ai Ferragnez e aveva lanciato un messaggio ai fan raccontando proprio la telefonata del primo ministro, dichiarando « ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie»

I coniugi già in quarantena erano finiti nelle cronache ‘bianche’ per il loro generoso gesto a sostegno dell’Ospedale San Raffaele di Milano.