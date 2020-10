Lorella Cuccarini contro Matano: “Pugnala alle spalle”

Già a giugno, quando aveva lasciato la Vita in Diretta, c’era stata una bella strigliata di Lorella Cuccarini contro Matano: “Ha un ego smisurato, è maschilista”; ma la presentatrice adesso viene a dare man forte contro l’ex collega.

Lo sfogo di Lorella Cuccarini contro Matano: “Un falso amico che tu pugnala alle spalle”

Intervistata da Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 10 ottobre, l’acerrima nemica di Heather Parisi si è tolta tutti i possibili sassolini dalle scarpe: “È stato detto che ho pugnalato un collega alle spalle, questo non è vero – subito voluto svelare – Ma, se c’è stata una pugnalata, l’ha presa un’altra persona. Le voci vogliono raccontarti così come tu non sei. Dopo trentacinque anni, credo di non dover dimostrare nulla. Sono stata sempre una donna libera e la mia vita professionale lo ha dimostrato».

Riferendosi invece alla lettera di ‘dimissioni’ alla rete in seguito al difficile epilogo della co-conduzione con il giornalista de La Vita in diretta – per la quale è stata in parte criticata – ha voluto specificare: “Non era rivolta alla stampa o al pubblico. Volevo solo chiarire la mia posizione con i miei collaboratori. Non è stato uno sfogo d’impulso perché ero stata fatta fuori dal programma. Quando scrivo è perché ci sono validi motivi, peso ogni parola. Tutto quello che avete letto, l’ho detto al diretto interessato guardandolo negli occhi. Non mi manca il coraggio di dire quello che penso. Non c’è stato nessuno attacco frontale che non fosse già chiaro a chi doveva sapere”

Problemi di tempistiche: la Cuccarini risponde a chi l’ha criticata di aver reagito troppo tardi



La dichiarazione di Lorella Cuccarini contro Matano provvede poi a spiegare come mai lo sfogo sia arrivato solo in un secondo momento: «L’ho detto all’ultimo momento perché c’erano stati dei segnali che mi facevano intendere che le cose stavano cambiando. Invece, mi sono resa conto che, mentre di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione. Era giusto chiarire con le persone con cui stavo lavorando».