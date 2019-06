Kasia Smutniak vola con le Frecce Tricolore: “Il mio sogno più grande”

View this post on Instagram

Volare per me è sempre stato naturale, istintivo. Non si tratta di adrenalina, di una sfida o di eccitazione legata al pericolo. Si tratta del punto di vista. Una volta immersi sott'acqua, il mare non sarà più solo una linea che divide l'orizzonte dalle onde. Un albero non sarà solo un tronco e un intreccio di rami e foglie. Una montagna vista da dentro, non sarà solamente una superficie da scalare ma un mondo immenso tutto da scoprire. La nostra Terra vista da sopra non sarà mai più la stessa. Una volta cambiato il punto di vista cambia il mondo che ci circonda. E di consequanza cambiamo anche noi. Non ci sono parole per esprime la mia gratitudine per #freccetricolori per aver reso possibile la realizzazione del mio sogno più grande. ❤️🙏❤️Quello di vedere la Terra da un altra prospettiva! … Flying for me has always been natural, instinctive. Is not about adrenaline, challenge or excitement related to danger. Is about the point of view. Once immersed under water, the sea will no longer be just a line that divides the horizon from the waves. A tree will not only be a trunk and a tangle of branches and leaves. A mountain seen from inside will not only be a surface to climb but an immense world to be discovered. Our Earth seen from above will never be the same again. Once the point of view is changed, the world around us changes. And consequently we too change. There are no words to express my gratitude for #freccetricolori for realizing my greatest dream. To see the Earth from another perspective! … @aeronautica.militare @frecce_tricolori.page #prospettivasmutniak