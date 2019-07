Ormai è ufficiale, vedremo Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta: dopo l’uscita di scena di Tiberio Timperi aspettavamo solo la conferma dei palinsesti autunnali, diffusi il 9 luglio dall’azienda di Viale Mazzini. Da settembre la più amata degli italiani sarà al comando dello show di Rai 1 al fianco di Alberto Matano. Gioia per i fan dell’iconica presentatrice, ma anche molte critiche da parte di chi, invece, ritiene che il suo ritorno di fiamma sia dovuto principalmente al suo sostegno all’attuale governo in carica.

Continuano le polemiche su Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta: anche Heather Parisi commenta la scelta della presentatrice

Le polemiche che da tempo circolano hanno raggiunto anche la diretta interessata, che ha deciso di esporsi con una dichiarazione pubblica e asciutta che vuole mettere a tacere le voci: “Credo che rispondano 35 anni di carriera. Penso che non serva dire altro“.

Ecco il tweet ufficiale dell’annuncio di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta

#AlbertoMatano e #LorellaCuccarini raccontano a @ilgiornale l’edizione de #LaVitaInDiretta che li vedrà protagonisti dal 9 settembre su #Rai1.@albmatano @LCuccarini @vitaindiretta @RaiUno @Raiofficialnews #PalinsestiRai



Naturalmente a cogliere la palla al balzo per un commento ‘al vetriolo’ non poteva essere che lei, la ‘nemicamica’ della presentatrice: Heather Parisi, una vera e propria furia quando si tratta di frecciatine sui social. In particolare, è la ballerina/cantante che ha voluto porre l’accento sull’attitudine #sovraniste (come le addita sempre nei suoi post) della collega, provando ad insinuare che dev’esserci un collegamento tra i suoi commenti filo-governativi a questo suo nuovo, importante, incarico.

Ecco cosa scrive sul suo profilo twitter:

“Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto. #heaterparisi #sovranismo

Non resta che attendere la risposta di Lorella: coglierà la provocazione o lascerà correre?