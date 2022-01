Scontro furioso tra Simona Branchetti e Alberto Matano: cosa sta succedendo tra i due conduttori

Sono sempre più ai ferri corti Simona Branchetti e Alberto Matano, i due volti dell’infotainment più amati dal pubblico televisivo. Tra i conduttori è scoppiata una furiosa lite che ruota attorno al giallo di Trieste, ovvero l’omicidio di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa di casa il 14 dicembre e trovata morta in un parco vicino alla sua abitazione.

Simona Branchetti Alberto Matano, che lite

La vicenda, ricca di misteri e contraddizioni, doppie versioni e smentite, tiene banco da giorni nei notiziari e nei talk show. La vita in diretta si è subito occupato del caso intervistando Sebastiano Visintin, il marito di Lilly. Peccato che quando l’inviata Filomena Leone ha aperto il collegamento, accanto a lei si è “infiltrata” una giornalista di Pomeriggio Cinque News.

L’episodio ha mandato su tutte le furie Alberto Matano. “Sono cose che non dovrebbero accadere – ha sbottato il conduttore –. Questo non è il mio stile, per fortuna”.

Avevamo questa persona collegata con noi in diretta, avete visto. La troupe di una trasmissione concorrente, di Canale 5 lo dico e mi dispiace molto, ha sottratto Sebastiano che era in diretta con la nostra inviata. Non dovrebbe accadere.

Matano ha spiegato che la redazione seguiva Visintin da giorni e aveva fissato un regolare appuntamento con lui. Punzecchiata dal piccato collega, non nuovo a episodi controversi, e dal video di quanto accaduto diffuso sui social, Simona Branchetti ha atteso la puntata di Pomeriggio Cinque News del giorno successivo per chiarire la faccenda.

La presentatrice ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da Matano, il quale “ha compreso che naturalmente non c’è stata alcuna volontà di fare uno screzio a nessuno, di voler scippare alcun ospite”.

Siamo qui tutti per lavorare nelle migliori condizioni possibili, ma purtroppo lui come me sa che quando si sta sul campo a volte questo non sempre è possibile.

Questione chiusa? Nemmeno per sogno.

Simona Branchetti vs Alberto Matano

Simona Branchetti, Matano “pessimo: chi è lo scorretto?”

Branchetti è tornata all’attacco di Matano in seguito all’ospitata del conduttore Rai a TvTalk. Nel corso del programma di Rai 3, il presentatore ha smentito che il chiarimento con la collega sia mai avvenuto. “Non ho nulla da chiarire, dico la verità e l’ho detta in diretta – ha puntualizzato Matano –. Io ho un rapporto chiaro e trasparente con il pubblico da sempre ed è questa la mia cifra. Confermo che non ci sono retroscena e non ci sono chiarimenti da fare”.

Noi abbiamo un rapporto concorrenziale con la rete commerciale, ma il rapporto è sempre stato di grande rispetto e competizione sana. Mi dispiace dell’accaduto perché è avvenuto in diretta e si poteva gestire in un altro modo.

Queste dichiarazioni hanno scatenato Branchetti. Lo sfogo della giornalista arriva via social ed è durissimo. “Pessimo Alberto Matano – scrive la conduttrice Mediaset – che dopo avermi telefonato smentisce di averlo fatto! E lo scorretto chi è?!?”.