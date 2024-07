Noos di Alberto Angela sospeso dalla Rai: è rivolta sui social

Noos – L’avventura della conoscenza di Alberto Angela è stato sospeso dalla Rai e la scelta di rimandarlo a fine agosto per evitare lo scontro diretto con Temptation Island e le Olimpiadi, solleva un polverone. Viale Mazzini ha deciso di fermare il programma di divulgazione scientifica per i bassi ascolti: Angela ha sistematicamente perso il confronto con il fenomeno Temptation Island, capace di viaggiare oltre il 30% di share.

Noos sospeso dalla Rai: ascolti troppo bassi

Le quattro puntate dell’edizione 2024 andate in onda finora dal 27 giugno al 18 luglio hanno registrato una media del 12,81% di share e di 1,8 milioni di telespettatori. Troppo poco per battere il reality di Canale 5 e le gare di Parigi 2024, al via il 26 luglio con le dirette televisive garantite da Rai 2. L ‘ammiraglia ha piazzato nella prima serata del 25 luglio l’avventura canina Un viaggio a quattro zampe, ottenendo come risultato ascolti ancora più fiacchi: 10,28% di share e 1,5 milioni di spettatori.

Noos – L’avventura della conoscenza tornerà in onda dal 22 agosto con gli ultimi tre appuntamenti previsti, ma per l’azienda gli ascolti non c’entrano: la corsa della trasmissione di Alberto Angela è stata fermata solo per “tutelare e valorizzare al meglio un prodotto d’eccellenza, che rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano ed è un fiore all’occhiello del servizio pubblico”. La Rai bolla come “fantasiose ricostruzioni giornalistiche” le indiscrezioni di stampa che parlano appunto di bassi ascolti e chiusura anticipata.

Noos di Albero Angela, ultime puntate a fine agosto

Tuttavia, la Rai sapeva benissimo fin dall’inizio che il giovedì era la serata di Temptation Island su Canale 5 e che Rai 2 è la casa delle Olimpiadi fino all’11 agosto. La contrapposizione tra divulgazione e trash ha visto prevalere nettamente il “viaggio nei sentimenti” di Mediaset rispetto alle indagini scientifiche, biologiche e archeologiche e ai documentari dedicati alla natura.

Non appena è arrivata la nota della Rai con la conferma ufficiale della sospensione di Noos – L’avventura della conoscenza, sui social si è scatenato il malcontento dei telespettatori. Il tono dei tanti messaggi è eloquente: “Bastava cambiare il giorno di programmazione, anziché sospendere il programma. Si sa che Temptation Island d’estate non ha rivali, ma i programmi di Alberto Angela hanno sempre avuto ascolti alti. Il pubblico non è ignorante, può guardare serio e faceto”.

A spiegare perfettamente la situazione è Giuseppe Candela. “Leggo tantissimi tweet fessi sullo stop di Angela. Giusto spostarlo per proteggerlo, l’errore è precedente: sbagliato mandarlo contro Temptation Island. Ma il gioco reality batte cultura non c’entra niente, Noos non è paragonabile a Stanotte a… e Ulisse – Il piacere della scoperta che ottengono ottimi ascolti”, scrive il giornalista di Dagospia e del Fatto Quotidiano su X.