La vita in diretta, come cambia il programma nel 2024-2025

Cambiamenti in arrivo per La vita in diretta nella stagione televisiva 2024-2025. Il programma condotto da Alberto Matano non andrà in onda soltanto dal lunedì al venerdì, ma conferma l’esperimento del sabato pomeriggio per affrontare a viso aperto la diretta concorrenza di Verissimo con Silvia Toffanin. La messa in onda del sabato, tuttavia, non vedrà Matano come padrone di casa.

La vita in diretta, il sabato ad Emma D’Aquino

Alla conduzione della costola del sabato ci sarà Emma D’Aquino, la giornalista del Tg1 lanciata nell’infotainment come opinionista di Ballando con le stelle (proprio in coppia con Matano) e co-conduttrice di Sanremo 2020 al fianco di Amadeus e Fiorello. È il magazine TvBlog a rivelare che D’Aquino aggiungerà questa conduzione settimanale alla sua attività di mezzobusto del telegiornale dell’ammiraglia Rai.

Per il resto, La vita in diretta del sabato conferma la formula della versione feriale: spazio al riassunto di quello che è successo in settimana e alle notizie del giorno in equilibrio tra cronaca, cultura, società, sport e spettacolo. Non cambia nemmeno la fascia oraria della messa in onda, prevista fra le 17 e le 18:45. Quindi il pomeriggio del sabato di Rai 1 non sarà più occupato da ItaliaSì: il talk di Marco Liorni va in soffitta e il presentatore tornerà direttamente a dicembre con L’eredità, a cui aggiunge la conduzione di Rai contro tutti, speciale sui 70 anni della televisione e i 100 della radio in onda sabato 21 settembre.

Alberto Matano: La vita in diretta è il suo regno

Niente paura per chi segue La vita in diretta ogni giorno. Dopo aver fatto fuori Lorella Cuccarini, Alberto Matano non si schioda più dal programma pomeridiano di Rai 1. La stagione 2024-2025 del rotocalco parte il 9 settembre e sarà la sesta consecutiva per il conduttore. “Il ringraziamento è per tutti ma soprattutto io voglio ringraziare voi, per questo affetto e amore che mi dimostrate qui e fuori da qui”, ha detto all’ultima puntata nel suo arrivederci a dopo l’estate.

“Sono passate dalla prima 964 puntate, tutte di fila in questi cinque anni. E allora mi rimane da dirvi: buona estate, sarò ancora qui a settembre in diretta solo per voi. Ciao!”, ha aggiunto Matano passando la palla ai colleghi Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo, conduttori dello spin-off Estate in diretta.