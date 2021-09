Rai 1, ecco come sarà la nuova programmazione del daytime

Squadra che vince non si cambia: se le cose vanno bene, è inutile quando non anche pericoloso cambiarle. È questa la strategia del nuovo daytime di Rai 1 per l’autunno 2021, al via da lunedì 13 settembre. Il palinsesto non è stato stravolto ma soltanto rimodulato: la linea dei programmi di mattino e pomeriggio è rigorosamente informativa, nella chiave dell’approfondimento e del racconto del quotidiano.

Daytime Rai 1 autunno 2021: i programmi

La programmazione del mattino si apre con Unomattina, in onda dalle 6:45, con la conduzione dei confermati Monica Giandotti e Marco Frittella. A seguire, dalle 9:55, torna Storie italiane con Eleonora Daniele. Poi alle 11:55 tocca ad Antonella Clerici con la seconda edizione del programma culinario È sempre mezzogiorno.

Dopo l’edizione del Tg1 delle 13:30, alle 14 riparte Oggi è un altro giorno, il talk affidato a Serena Bortone. Alle 17:05 è la volta di La vita in diretta, con Alberto Matano sempre in solitaria dopo il burrascoso addio di Lorella Cuccarini, passata nel frattempo ad Amici.

“Questo daytime – spiega il direttore Stefano Coletta – è come lo specchio del Paese: ci aspettano un autunno di ripresa, fari accesi sull’attualità, la politica, la campagna vaccinale, e appuntamenti importanti dalla scuola alle amministrative, ma senza dimenticare la leggerezza e l’intrattenimento. Per questo ho confermato un gruppo di conduttori, giornalisti empatici che vogliono parlare al loro pubblico, compresa Antonella Clerici che prima di fare intrattenimento nasce come cronista sportiva. Si è rivelata una scelta vincente nella scorsa stagione, e in questo anno di ripartenza in cui l’attualità sarà prioritaria lo sarà ancora di più”.

Monica Giandotti e Marco Frittella, Eleonora Daniele e Alberto Matano (foto: RaiPlay)

Rai 1, palinsesto del daytime tra informazione e intrattenimento

Gli accorgimenti sono piccoli ma sostanziali. Unomattina e La vita in diretta restano i due contenitori storici e cavalli di battaglia della rete ammiraglia. “Sono i marchi più longevi – ammette Coletta – e rappresentano il cardine dell’identità del canale rispetto al quale poi si possono inserire nuovi titoli”.

La novità di Unomattina sarà sul primo segmento, quella dell’alba: una fascia morning news che dovrebbe partire entro gennaio. Storie italiane si occuperà in particolare di donne e lavoro, infanzia e diritti negati, disabilità e salute.

La Clerici apre il suo studio alla new entry Sal De Riso: il maestro pasticcere farà sorprese al pubblico recapitando nelle case degli spettatori torte speciali in occasione di anniversari, compleanni e feste di laurea. Confermati Federico Quaranta, Lorenzo Biagiarelli, Fulvio Marino, Evelina Flachi e Cristina Lunardini.

La Bortone anticipa infine che la redazione di Oggi è un altro giorno sta studiando una rubrica sui rapporti coniugali, mentre Matano assicura che gli inviati saranno ancora il cuore di La vita in diretta, e ce ne saranno pure di nuovi. “Manterremo la parte finale con gli ospiti seduti al tavolo: la parte più pop”, garantisce il conduttore.