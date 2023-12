Sanremo 2024, tutto quello che c’è da sapere: date, cantanti in gara, conduttori e regolamento

Le date di Sanremo 2024 erano note da tempo: dopo i conduttori che lo affiancheranno, Amadeus ha svelato al Tg1 anche i cantanti in gara che si sfideranno nelle cinque serate del 74esimo Festival della Canzone Italiana. La kermesse si tiene al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio e sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1, radiofonica su Radio 2 e streaming su RaiPlay.

Sanremo 2024: cantanti in gara e giovani

In competizione ci sono 30 artisti, ovvero 27 Big scelti dal direttore artistico Amadeus e 3 vincitori di Sanremo Giovani. Naturalmente tutti portano in gara 30 canzoni inedite, insieme alle consuete cover che animeranno la quarta serata. Ecco l’elenco completo dei 27 Big:

Alessandra Amoroso

Alfa

Angelina Mango

Annalisa

Big Mama

Dargen D’Amico

Diodato

Emma

Fiorella Mannoia

Fred De Palma

Gazzelle

Geolier

Ghali

Il Tre

Il Volo

Irama

La Sad

Loredana Berté

Mahmood

Maninni

Mr. Rain

Negramaro

Renga & Nek

Rose Villain

Ricchi e Poveri

Sangiovanni

The Kolors

A questi 27 artisti si affiancano nella categoria unica in gara a Sanremo 2024 i tre vincitori di Sanremo Giovani. I finalisti si sfidano martedì 19 dicembre, in diretta su Rai 1. I titoli delle canzoni vincitrice che finiranno con i “grandi” verranno annunciati da Amadeus durante la serata. Ecco i 12 finalisti da cui usciranno i 3 vincitori:

Bnkr44

Clara

Dipinto

Fellow

GrenBaud

Jacopo Sol

Lor3n

Nausica

Omini

Santi Francesi

Tancredi

Vale LP

La formula delle cinque serate di Sanremo 2024 prevede tutte le canzoni in gara nella prima serata del 6 febbraio. Nella seconda serata di mercoledì e nella terza di giovedì si esibiranno solo la metà degli artisti in gara, quindi 15 cantanti. La novità rispetto al passato è che gli artisti che non cantano sono comunque presenti sul palco dell’Ariston per presentare i loro colleghi: l’abbinamento avviene su sorteggio. Venerdì è la serata delle cover come parte integrante della gara, con i partecipanti affiancati da artisti ospiti.

Sanremo 2024, co conduttori delle cinque serate

Per la quinta (e ultima) edizione consecutiva, Amadeus è il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Ripetendo una formula ormai collaudata, il presentatore è affiancato ogni sera da un co-conduttore diverso. Lo schema del 2024 è questo:

Marco Mengoni : prima serata di martedì 6 febbraio

: prima serata di martedì 6 febbraio Giorgia : seconda serata di mercoledì 7 febbraio

: seconda serata di mercoledì 7 febbraio Teresa Mannino : terza serata di giovedì 8 febbraio

: terza serata di giovedì 8 febbraio Lorella Cuccarini : quarta serata di venerdì 9 febbraio

: quarta serata di venerdì 9 febbraio Fiorello: quinta e ultima finale di sabato 10 febbraio

Fiorello e Amadeus: si riforma la coppia per la finale di Sanremo 2024 (foto: RaiPlay)

Naturalmente ogni sera ci saranno super ospiti e special guest che verranno annunciati nei giorni precedenti il Festival. Al momento è confermato Giovanni Allevi, che tornerà a esibirsi dal vivo dopo oltre due anni. Il pianista, colpito da una grave malattia non ancora superata, suonerà dal vivo durante la seconda serata del 7 febbraio. Invece al PrimaFestival, al via da domenica 4 febbraio alle 20:30 subito dopo il Tg1, le conduttrici sono Paola e Chiara con i tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras come inviati speciali.

Disponibile sul sito della Rai, il regolamento di Sanremo 2024 prevede tre giurie: quella del pubblico con il Televoto, la Sala Stampa, Tv e Web e la giuria delle Radio. I telespettatori possono esprimere il proprio voto inviando il codice a 2 cifre – abbinato a ciascun artista e comunicato nel corso della diretta – tramite SMS al numero 475.475.1 e da telefono fisso all’894.001.

Da regolamento, la Sala Stampa, Tv e Web vota la prima serata e al pubblico saranno comunicate soltanto le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica. I telespettatori e la giuria delle Radio votano le 15 canzoni di seconda e terza serata. Tutte e tre le giurie votano le cover della quarta serata. Nella finalissima, il pubblico vota le 30 canzoni: le prime 5 in classifica sono soggette ad una nuova votazione da parte di tutte e tre le giurie che decretano il vincitore.

Infine, una curiosità del regolamento: la Rai vieta agli artisti in gara di cantare in televisione, in particolare al vincitore di andare in programmi che non sono della Rai. In pratica, una regola anti-Fazio perché negli ultimi anni il vincitore (o la vincitrice) di Sanremo è sempre andato a esibirsi a Che tempo che fa il giorno dopo la sua proclamazione. È una tattica che servirà anche ad arginare la forte contro-programmazione annunciata da Mediaset quest’anno.