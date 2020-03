Sospeso Grande Fratello Vip in anticipo: le lacrime dei concorrenti

Alla fine la produzione sembrerebbe aver deciso: sarà sospeso Grande Fratello Vip, e i concorrenti torneranno a casa molto prima del previsto. Ad anticipare la news ufficiale è il sito Gossip e Tv, che racconta le reazioni particolarmente emotive di alcune delle celebrità rinchiuse nella celebre casa di Cinecittà.

La notizia arriva ai concorrenti: è stato sospeso Grande Fratello Vip, tutti a casa prima del previsto

In conformità a tutte le misure restrittive – e il conseguente cambio dei palinsesti Rai e Mediaset – c’era da aspettarselo: hanno sospeso Grande Fratello Vip prima della fine prestabilita (la cui data era il 27 aprile), ma la decisione non avrebbe effetto immediato. I concorrenti, infatti (leggi qui il cast di quest’anno) non abbandonerebbero le telecamere prima dell’inizio di aprile, probabilmente l’8.

Anche per loro è arrivato il momento di realizzare che, fuori dal reality, la ‘realtà’ non va più presa sotto gamba: quarantena, limitazioni alle attività – specialmente quelle collettive, stop ad uscite cinematografiche, tour teatrali e concerti. Come poteva il piccolo schermo non adeguarsi alle ordinanze e direttive nazionali?

Le reazioni e la decisione da parte dell’emittente televisiva riguardo la data di cancellazione del reality

A capire la gravità della situazione sono state Antonella Elia (commossa) e Adriana Volpe, che a quanto attesta il magazine rosa, non avrebbe trattenuto qualche lacrima al pensiero del marito e della figlia lontani. Riuscirà a riconongiungersi a loro il prima possibile? «Andrà tutto bene», il messaggio di pace e speranza arriva anche a loro.

“La decisione finale verrà presa dopo la puntata di mercoledì prossimo – annuncia TV blog – anche in questo caso però, evidentemente, se ci dovesse essere un caso di contagio all’interno della produzione, il programma verrà chiuso all’istante.