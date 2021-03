No, non è il nome del suo prossimo singolo né il titolo di uno sceneggiato alla Mina Settembre: da stasera, venerdì 12 marzo, rivedremo in TV Serena Rossi con Canzone Segreta, un programma di ’emotainment’, ovvero, emozioni + intrattenimento. E con lei al timone, le premesse sono già ottime!

Dove vedremo Serena Rossi con Canzone Segreta

L’esordio sarà in prima serata su Rai1, ma sicuramente ricordate una piccola ‘anteprima’ che la mitica attrice ha concesso al pubblico dell’Ariston quando ha ‘svelato’ che la canzone segreta di Amadeus, rivelatale dalla sua amata Giovanna, era ‘Per te’ di Jovanotti: “Sono salita sul palco carica e spaventata perché non avevo fatto le prove per non farmi scoprire! Ma io sono così, col cuore davanti. Ho cantato quella canzone con intensità e guardando Amadeus negli occhi sapendo che per lui erano parole importanti“

Serena Rossi con Canzone segreta animerà le prime serate Rai con il suo talento, la sua umiltà ed la sua voglia di fare: “Sono spinta dall’entusiasmo e dalla voglia di meravigliarmi e mi piace essere libera di spaziare.” racconta a il Messaggero, che le domanda se ha mai pensato, tra le varie cose, di fare anche il giudice di un talent show: “Una cosa è essere appassionato di musica, un’altra è potersi permettere di giudicare in materia di musica. Non credo di avere gli strumenti per poter esser un giudice: giudicherei solo per emotività e istinto”

Per chi invece non vede l’ora di rivederla nei panni della mitica Mina Settembre, voci ormai accreditate assicurano che le nuove puntate sono già in fase di scrittura. D’altra parte, lo ha confermato lo sceneggiatore ed head-writer della serie Fabrizio Cestaro. Intervistato da Fanpage, Cestaro ha spiegato che che “siamo a lavoro da diversi mesi. Sostanzialmente tutte le storie sono già definite, ma ovviamente non le posso raccontare”.