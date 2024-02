Sanremo 2024, Angelina Mango favorita per la vittoria: ma cos’è la cumbia della noia?

La terza serata di Sanremo 2024 ha consacrato Angelina Mango come favorita assoluta per la vittoria finale del Festival con la sua La noia. Figlia d’arte lanciata da Amici, la cantante lucana classe 2001 è al suo debutto assoluto a Sanremo e nel suo pezzo, scritto con Madame e Dardust, cita la cumbia della noia. Ma di cosa si tratta di preciso?

Angelina Mango e la cumbia della noia

La cumbia è un genere musicale, un canto e una danza popolare che arriva dal Sud America, in particolare dalla Colombia, e ha origini antichissime: è nata molti secoli fa a Barranquilla, nell’estuario del fiume Magdalena, dall’incontro tra culture indigena e nera africana. Parente di rumba, salsa e merengue, la cumbia era l’unico elemento di aggregazione per i deportati dall’Africa che lavoravano come schiavi nelle piantagioni colombiane.

Le sonorità sono caratterizzate dai ritmi ipnotici, viscerali e zoppicanti di guiro, bombo, tromba e percussioni, che variano a seconda del Paese di provenienza: a Panama, ad esempio, la cumbia è più rilassata e meno pesante che in Colombia. Nel corso del tempo le sonorità tradizionali hanno subito parecchie variazioni stilistiche, contaminandosi con l’elettronica, l’hip hop, l’afrobeat, il funk, il rock, il dub e il reggae.

Per farsi un’idea, per La Tempesta Dischi incide l’Istituto Italiano di Cumbia, un collettivo che raccoglie numerosi musicisti di cumbia contemporanea provenienti da alcuni gruppi italiani. Davide Toffolo, fumettista e fondatore dei Tre allegri ragazzi morti, è il motore dell’Istituto e aveva già dato un assaggio di questo feeling cumbiero nella canzone In questa grande città (La prima cumbia), realizzata con Jovanotti. Cherubini stesso si è cimentato con La cumbia di chi cambia, brano scritto per Adriano Celentano e inserito nell’album Facciamo finta che sia vero del 2011.

Angelina Mango canta la cumbia della noia

La cumbia della noia: significato della canzone

Per spiegare il testo della sua canzone, Angelina Mango sottolinea che “la noia stessa è il tempo e ne rivendico il valore”. “È tempo che potenzialmente abbiamo a disposizione per noi stessi, in cui possiamo fare cose che piacciono, scoprire cose nuove”, racconta la cantante. La noia diventa quindi un tempo prezioso da dedicare a se stessi, per riscoprire il valore delle cose semplici, di tutto quello che ci circonda.

Quando scatta la noia e arrivano i momenti difficili, allora “bisogna ballarci sopra”. Non a caso “una corona di spine sarà il dress code per la mia festa”, come Angelina canta nel brano. Una canzone leggera, ma con un significato importante. E che già spopola su YouTube (il video ufficiale ha 1.3 milioni di visualizzazioni a tre giorni dall’inizio di Sanremo) e fa il pieno di ascolti su Spotify con quasi 2 milioni di riproduzioni.