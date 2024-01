Rai, le fiction e i programmi che vedremo nei primi tre mesi del 2024

La Rai ha annunciato quali saranno le fiction e i programmi che vedremo da gennaio a marzo 2024. Nel palinsesto delle tre reti del servizio pubblico televisivo c’è un po’ di tutto, dai classici varietà del venerdì e del sabato alle serate speciali. A dominare sono però le serie, sia con titoli originali che con i sequel delle fiction più amate dal pubblico.

Rai: fiction e programmi in arrivo nel 2024

Confermata la programmazione del daytime, la Rai punta forte sul Festival di Sanremo, dal 6 al 10 febbraio, preceduto in access da PrimaFestival al via il 3 febbraio. Due le partite della Nazionale di calcio allenata da Luciano Spalletti: giovedì 21 e domenica 24 marzo. Per quanto riguarda il varietà, c’è grossa attesa per Virginia Raffaele: venerdì 12 gennaio debutta Colpo di luna, one-woman-show in cui è affiancata da Francesco Arca.

Mercoledì 14 febbraio, la sera di San Valentino, tocca a Claudio Baglioni con il concerto A tutto cuore. Carlo Conti strappa tre programmi: gli spin-off di Tale e Quale Show – Tali e Quali a gennaio e Tale e Quale Sanremo a febbraio – e I migliori anni dal 23 marzo. Dopo i buoni ascolti di The Voice Kids, Antonella Clerici è impegnata con The Voice Senior dal 16 febbraio. Per la serie Techetecheshow, il ritratto di Fabrizio Frizzi è previsto il 27 marzo.

Jasmine Trinca e Christian Liberati in La storia (foto: Maila Iacovelli – Fabio Zayed)

Fiction e programmi Rai che vedremo nel 2024

Tante le fiction in partenza nel 2024, a partire dalle nuove stagioni di Doc – Nelle tue mani, Màkari, Le indagini di Lolita Lobosco, Don Matteo, Studio Battaglia e Mare fuori. Molte le novità, a partire dal film tv La luce nella masseria di Riccardo Donna e Tiziana Aristarco per festeggiare i 70 anni della televisione italiana. Particolarmente atteso è La storia di Francesca Archibugi, tratta dal capolavoro di Elsa Morante, con Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento e Valerio Mastandrea.

Numerosi i biopic: Mameli sul patriota autore dell’inno nazionale con Riccardo De Rinaldis, Amedeo Gullà e Neri Marcorè; Folle d’amore, la biografia di Roberto Faenza su Alda Merini con Laura Morante e Rosa Diletta Rossi nel ruolo della poetessa; Margherita delle stelle di Giulio Base con Cristiana Capotondi sull’astrofisica Margherita Hack, in occasione del centenario della sua nascita; Califano, ritratto del Califfo interpretato da Leo Gassmann.

Alla storia sono dedicate La lunga notte – La caduta del Duce con Alessio Boni nei panni di Dino Grandi e La rosa dell’Istria, tv movie di Tiziana Aristarco sul dramma degli esuli istriani e dalmati, liberamente ispirato al romanzo Chi ha paura dell’uomo nero? di Graziella Fiorentin. Sabrina Ferilli torna in Rai al fianco di Massimo Ghini per Gloria di Fausto Brizzi, mentre Edoardo Leo si dedica al poliziesco sociale con Il clandestino. Ad aprile, infine, arriva Marconi, la biografia del grande inventore con Stefano Accorsi.

Ecco il calendario aggiornato con le date d’inizio delle fiction Rai previste da gennaio a marzo 2024.