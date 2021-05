Rai 1 rivoluziona i programmi per l’estate 2021: come cambia il palinsesto

L’estate sta arrivando e quella del 2021 sarà all’insegna delle novità per Rai 1. La rete diretta da Stefano Coletta rivoluziona i suoi programmi del daytime per i mesi di giugno, luglio e agosto. Si comincia al mattino con la rinnovata edizione di Uno Mattina Estate. A condurre la storica trasmissione di informazione e intrattenimento ci sono Barbara Capponi del Tg1 e Giammarco Sicuro del Tg2, al suo esordio come conduttore.

Rai 1 estate 2021: ecco il palinsesto

Lo spazio che va dalle 10 fino a mezzogiorno ha un nuovo volto. Vanno in ferie le Storie italiane di Eleonora Daniele e al suo posto arriva Serena Autieri con lo show Dedicato a…, un format inedito e tutto da scoprire. “Oops!! Novità in arrivo…”, scrive l’attrice e showgirl sui social.

Dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1, alle 14 ritorna un pezzo di storia della televisione italiana: Il pranzo è servito. Il quiz è riproposto 28 anni dopo l’ultima puntata (è andato in onda su Canale 5 dal 1982 al 1993) e affidato allo specialista Flavio Insinna. Le puntate durano un’ora, a seguire spazio alla fiction con le repliche di Don Matteo, in attesa della tredicesima stagione.

Il pomeriggio estivo di Rai 1 è a tutto infotainment. La vita in diretta Estate cambia nome ma non la sostanza: il rotocalco si chiama Estate in diretta e dura tre ore, dalle 15:45 alle 18:45. Al timone c’è l’inedita coppia formata da Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Nel preserale di Rai 1 è confermato il quiz simbolo dell’estate: Reazione a catena. Marco Liorni è il presentatore per il terzo anno consecutivo. Finito il Tg1 delle 20, lo slot dell’access prime time di Soliti ignoti passa a Techetechete’, uno degli appuntamenti più amati dell’estate che fa rivivere agli spettatori i tesori della Rai che fu.

Autieri, Liorni e Capua (foto: Instagram @serena_autieri @marcoliorni @robertacapuaofficial)

Tutti i programmi di Rai 1 per l’estate 2021

Le prime serate sono soprattutto a base di fiction e varietà in replica: lunedì L’amica geniale e Bella da morire, giovedì Doc – Nelle tue mani e La vita promessa, venerdì Top Dieci e Canzone segreta, sabato The Voice Senior e A grande richiesta. La divulgazione di Superquark con Piero Angela è al mercoledì, l’8 giugno c’è l’evento speciale Assisi nel cuore, l’1 e il 4 settembre la musica con i Music Awards.

È l’estate degli Europei 2021 di calcio e la Rai trasmette le migliori 27 partite, tra cui ovviamente quelle della Nazionale di Roberto Mancini. Si comincia venerdì 11 giugno con la partita inaugurale Turchia-Italia dallo Stadio Olimpico di Roma.

Un’ultima novità nel fine settimana della rete ammiraglia. Al posto di Unomattina in famiglia, il popolare contenitore campione di ascolti del weekend condotto da Tiberio Timperi e Monica Setta, arriva un nuovo programma affidato ad Anna Falchi e Beppe Convertini. È una versione riveduta e corretta di C’è tempo per… e va in onda subito dopo il Tg1 delle ore 8.