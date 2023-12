Forse vi starà capitando di vedere un po’ ovunque sul web l’intervista di Domenica In in cui si parla di presunti tradimenti di Stefano De Martino: ebbene, questa confessione ha scatenato moltissime opinioni, non ultima una critica decisamente aspra da parte di Paola Ferrari a Belen.



Ma facciamo un passo indietro: la showgirl argentina ha svelato il suo vissuto personale in un’intervista a Domenica In, tornando in televisione dopo una prolungata assenza e parlando per la prima volta del difficile periodo di depressione che ha dovuto affrontare, rivelando anche i retroscena della sua relazione finita con Stefano De Martino. Tra le confessioni, ha dichiarato che il suo ex-marito, oltre a tradirla ripetutamente, è stato assente nei momenti più bui della sua vita: “Non ha saputo aiutarmi, essere un marito. Perché non mi ama, non mi ha amata”.

Belen e Stefano De Martino (foto: Instagram @belenrodriguezreal)

La giornalista Paola Ferrari ha voluto commentare queste dichiarazioni con un feroce post su Instagram: “Belen e le sue confessioni protagoniste per un’ora su Rai Uno. Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una Santa“. Questo commento rivolto da Paola Ferrari a Belen, tuttavia, ha suscitato reazioni negative: molti utenti l’hanno infatti definita “poco solidale con le donne” e “invidiosa” dopo quest’uscita.

Nel frattempo, anche lo stesso De Martino ha voluto commentare la vicenda da Fabio Fazio: “Lasciami dire una cosa, non è una replica, solo una riflessione. Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria: c’è chi se la sente di renderla pubblica e raccontarla e chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità per due motivi: il bene che c’è stato e che c’è tuttora, perché io le voglio sinceramente ancora tanto bene; il secondo, più importante, è che Belén è la madre di mio figlio. Questa è la cosa fondamentale“.

Quel che è certo è che l’intervista alla presentatrice di Tu Sì Que Vales sta suscitando notevole interesse e scatenando una serie di reazioni, incluso il controverso commento di Paola Ferrari.