Sanremo 2024, Amadeus vuole portare Mina e Celentano al Festival

Roberto Alessi sgancia la bomba su Novella 2000: Amadeus sta tentando di portare Mina e Celentano come ospiti speciali a Sanremo 2024. Il direttore del tabloid scrive sulla rivista che il Festival numero 74, il quinto e forse ultimo per Amadeus, “sarà il più bombastico di sempre”. In questo quadro, c’è la pazza idea di invitare sul palco dell’Ariston i due miti della canzone italiana.

Mina e Celentano a Sanremo 2024? L’indiscrezione

Alessi spiega che Amadeus è in trattative con Adriano Celentano per organizzare un omaggio a Toto Cutugno, il cantautore morto lo scorso agosto dopo una lunga malattia ad 80 anni da poco compiuti. Il Molleggiato dovrebbe cantare L’italiano, la canzone che Cutugno aveva scritto proprio per lui e che nel tempo è diventata una specie di inno nazionale.

Famosa in tutto il mondo e tradotta in tantissime lingue (addirittura in cinese mandarino e finlandese) come Azzurro, L’italiano venne presentata a Sanremo nel 1983, dove arrivò quinta in classifica nell’edizione vinta da Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà. Per celebrare una hit amatissima e un cantautore rimasto nel cuore del pubblico, autore anche di Ti lascio amore inserita nel disco Le migliori del 2016, Amadeus vorrebbe riunire Celentano con la sua amica Mina, ad oltre vent’anni dall’inizio della loro collaborazione.

Celentano e Mina a Studio Uno nel 1965 (foto: RaiPlay)

Celentano e Mina a un passo da Sanremo 2024?

La tigre di Cremona non appare in pubblico da tempo, ma è tornata alla ribalta ad aprile con il nuovo album Ti amo come un pazzo e con il singolo Per un briciolo di allegria cantato con Blanco, vincitore a Sanremo nel 2022 con Brividi in coppia con Mahmood. Naturalmente la cantante non sarà presente fisicamente all’Ariston, ma secondo Alessi potrebbe apparire “in un video ti vedo e non ti vedo”, come già accaduto proprio nel videoclip con Blanco.

La formula è stata sperimentata al meglio da Natalie Cole in Unforgettable, un duetto virtuale con il padre, il leggendario Nat King Cole. In tal senso, non sarebbe la prima volta che Mina apparirebbe a Sanremo in un video: il precedente risale al 2019 con la canzone Kiss the Sky di Jason Derulo.

Se il medley virtuale vedrà la luce, dipenderà soprattutto da Celentano. Il cantante è salito l’ultima volta sul palco dell’Ariston nel 2012, ospite nella prima puntata per un monologo contro tutto e tutti (l’Unione europea, la Chiesa, la Consulta, Aldo Grasso) e per le canzoni Facciamo finta che sia vero e Il forestiero, ma non appare in televisione dal 2019 con la geniale ma fallimentare serie animata Adrian. Amadeus riuscirà nell’impresa?