Sanremo 2024, chi vincerà il Festival? I favoriti secondo i bookmaker

Chi vincerà Sanremo 2024? Prima ancora dell’ascolto dei brani, un’idea dei favoriti la forniscono gli analisti delle società di scommesse Better e GoldBet. I bookmaker hanno aperto ufficialmente le giocate per la 74esima edizione del Festival, in onda su Rai1 dal 6 al 10 febbraio. Tra Big affermati e nuove leve pronte a sorprendere, i 30 cantanti in gara stanno già scaldando le puntate degli scommettitori.

Sanremo 2024, chi vincerà? I favoriti

La favorita numero 1 è Alessandra Amoroso: la cantante, esordiente al Festival e in gara con il brano Fino a qui, è quotata a 4.50. In realtà la Amoroso non è una matricola sul palco dell’Ariston: è già apparsa diverse volte ma mai in competizione. La prima nel 2010 invitata da Valerio Scanu nella serata dei duetti, la seconda nel 2012 insieme ad Emma, poi ospite di Claudio Baglioni nel 2019, per annunciare l’evento Una. Nessuna. Centomila nel 2020 e con Matilde Gioli nel 2021 per un monologo in sostegno dei lavoratori del mondo spettacolo fermi da un anno a causa della pandemia.

Al secondo posto tra i favoriti per la vittoria finale c’è un altro debuttante: Geolier. Il rapper napoletano, amato dai giovanissimi, si presenta con I p’ me, tu p’ te e ha una quota di vincita di 5.50 volte la puntata. Pronosticata terza è Annalisa, proposta a 8 e forte dei recenti successi che hanno travolto le classifiche dei singoli, da Bellissima e Mon amour a Ragazza sola. Al suo primo Festival ma finalista nell’edizione di Amici conclusa a maggio, Angelina Mango è quarta nei pronostici con una quotazione pari a 8.50. Quinti sono i veterani Negramaro, quotati a 9 e saliti sul palco dell’Ariston nel 2021 come ospiti.

Diodato tra Fiorello e Amadeus a Sanremo 2020

Cantanti favoriti a Sanremo 2024: le quote

Sono quotati a 13 due vincitori del Festival: Diodato, al ritorno a Sanremo dopo la vittoria del 2020 con Fai rumore, e Mahmood, a caccia del tris dopo i successi di Soldi nel 2019 e Brividi nel 2022 in duetto con Blanco. Con una quota di 16 c’è un trio composto da Irama, Il Volo ed Emma, questi ultimi due già vincitori in passato del Festival. Fiorella Mannoia è staccata a 18, seguita da Gazzelle e Mr. Rain a 21. The Kolors, autori del tormentone estivo Italodisco, sono quotati a 26.

Loredana Bertè, alla sua dodicesima partecipazione con la canzone Pazza, è quotata a 71. Infine, sono considerate remote le possibilità di vittoria del Festival di cinque cantanti: i discussi emo-punk La Sad, la rapper Big Mama, il cantautore Maninni, il rapper Il Tre e i gloriosi Ricchi e Poveri, per la tredicesima volta a Sanremo che con il brano Ma non tutta la vita. per loro il primo posto è dato a 101: vuole dire che puntando adesso 5 euro su questo trionfo, se ne vincono 505. Le quote aggiornate sono disponibili sui siti di Better e GoldBet.