La forza di Shannen Doherty: “Avere il cancro a questo stadio non mi ferma, voglio continuare a lavorare”

Il cancro non ferma Shannen Doherty. L’attrice ha compiuto 50 anni lo scorso aprile e dal 2015 continua a combattere contro un tumore al seno particolarmente aggressivo. La malattia è allo stadio 4 a livello metastatico. Eppure la Brenda di Beverly Hills, 90210 non rinuncia a vivere come ha sempre fatto. Lo rivela nel corso di un’intervista concessa al magazine Variety.

Shannen Doherty: cancro non impedisce di lavorare

“Avere un cancro allo stadio 4 – spiega la Prue di Streghe a Variety – non significa la fine della tua vita. Non significa che non puoi dedicarti al lavoro. È esattamente il contrario”. La Doherty lotta con tutta se stessa per non lasciarsi andare e conquistare uno spazio a Hollywood.

“Il miglior esempio che posso continuare a dare ad altre persone malate di cancro e al mondo esterno – aggiunge l’attrice – è mostrare loro che aspetto ha un malato di cancro. Possiamo lavorare. Quindi per quanto mi riguarda, sto solo cercando di vivere al meglio che posso, per essere il miglior esempio in questo momento”.

Lo dimostra quanto ha fatto nel corso del 2021: da gennaio ad oggi, la Doherty ha girato ben tre film. I primi due andranno in onda durante lo stesso fine settimana, il 9 e il 10 ottobre, su Lifetime. Dying to Belong è il remake di un film per la tv del 1997 con Hilary Swank: denuncia i pericoli del nonnismo e del bullismo nel mondo delle confraternite americane.

List of a Lifetime è invece la storia di Brenda (Kelly Hu), una donna a cui è stato diagnosticato un cancro al seno e che decide di mettersi in contatto con la figlia Talia (Sylvia Kwan) che aveva dato in adozione per dirle che potrebbe avere il gene del carcinoma triplo negativo. La Doherty è la madre adottiva di Talia, che inizialmente non è entusiasta del ritorno di Brenda nella loro vita, ma poi capisce la situazione e si impegna per aiutarla.

Shannen Doherty (foto: https://youtu.be/A4bnkJbhnVY)

Shannen Doherty oggi: tre film girati (e un altro in vista) nel 2021

L’altro film che Shannen Doherty ha girato è Fortress, un action thriller con Bruce Willis che negli Stati Uniti uscirà al cinema nel 2022. L’attrice è inoltre in predicato per entrare nel ricco cast di Twilight of the Mallrats, la nuova commedia di Kevin Smith.

Per ribadire ancora una volta che avere il cancro non significa non poter lavorare, Shannen ha diretto e interpretato questo video promozionale per il Breast Cancer Awareness Month, il mese della prevenzione del tumore al seno.