Siamo solo ad ottobre ma siamo già pronti a vedere, ed emozionarci, questa splendida locandina di IO SONO BABBO NATALE con Gigi Proietti (quanto ci manca!) e Marco Giallini. E a quanto pare quest’anno le festività al cinema vogliono iniziare molto prima del previsto, dato che il nuovo film di Edoardo Falcone (Se Dio vuole, Questione di karma) con questi due straordinari protagonisti uscirà nelle sale il 3 novembre 2021.

Prodotto da LUCKY RED, 3 MARYS ENTERTAINMENT con RAI CINEMA e distribuito da LUCKY RED, la pellicola racconta di Ettore (Giallini), un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata che non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: “sono Babbo Natale!” Ma sarà davvero lui?

Il regista ha voluto parlare del lavoro dietro Io Sono Babbo Natale con Gigi Proietti e Marco Giallini con un ricordo molto sentimentale: “Ho scritto il film pensando a loro due. Perché nessuno come loro poteva rendere al meglio due caratteri così diversi, ma allo stesso tempo così pieni di umanità.

Oggi Gigi se ne è andato. Il dolore è ancora vivo. Anche se uomini come lui difficilmente ci lasceranno mai. Incontrarlo è stata una fortuna. Dirigerlo un onore. Parole che potrebbero sembrare retoriche, ma che acquistano ben altro valore alla luce di quello che era questa persona. E che è ancora, per tutti noi. Poter lavorare con lui è stato un grande “dono”. Forse Babbo Natale esiste davvero. Chissà.“