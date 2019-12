Charlize Theron, il drammatico racconto: “Quando mamma uccise mio padre”

L'attrice, in un'intervista al sito Npr, rivela l'inferno vissuto in famiglia a 15 anni, con il padre alcolizzato e violento

Charlize Theron ha avuto un’infanzia a dir poco difficile. Appena 15enne ha vissuto una esperienza traumatica: la morte del padre Charles, alcolizzato, ucciso per legittima difesa dalla moglie Gerda, che tentava di aggredire. L’attrice era lì e ha raccontato cosa successe quella notte a margine delle interviste promozionali concesse per l’uscita di Bombshell, il film che la vede protagonista con Nicole Kidman e Margot Robbie.

Charlize Theron oggi: “Quando mamma uccise papà”

Intervistata dal sito Npr, la Theron descrive la sua famiglia come “incredibilmente malata” e ciò che passavano all’epoca “una situazione senza speranza”.

L’attrice premio Oscar per Monster ripercorre quei momenti passo dopo passo. Lo fa ammettendo di non vergognarsi per quel che ha provato: era il 1991, viveva in Sudafrica e a quei tempi di non si parlava di violenza in famiglia.

“Mia madre e io – ricorda la star – eravamo nella mia camera da letto e quando lui è arrivato ubriaco con una pistola. Abbiamo cercato di bloccare la porta per non farlo entrare, mettendoci davanti, ma lui si è allontanato e ha sparato tre colpi alla porta. È stata una fortuna che non ci abbia ferite”.

“Nessuno di quei proiettili ci ha mai colpito – aggiunge la Theron –, il che è davvero un miracolo”. “A quel punto – specifica – mia madre ha impugnato un’altra pistola che avevamo in casa e lo ha ucciso, ponendo fine alla sua minaccia”.

Charlize Theron (foto: Instagram @charlizeafrica)

Charlize Theron: figli l’hanno resa una donna felice

Charles Theron era “un uomo malato, io l’ho sempre visto in quelle condizioni”. “Non sai mai – spiega l’attrice – come reagisce una persona con una dipendenza”. Ora tutto è passato: fuori dalle regole e sempre singolare nelle sue scelte (oltre a Bombshell la vedremo presto in Fast & Furious 9 e nel film Netflix The Old Guard con Luca Marinelli), oggi Charlize ha 44 anni.

È mamma felice di due figli, Jackson di 7 anni e August di 3, adottati entrambi da madre single. Di quanto le è accaduto con suo padre, continua a parlarne. “Non mi vergogno a parlarne – conclude –, perché penso che più parliamo di queste cose, più capiamo di non essere soli”.