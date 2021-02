Belen incinta del secondo figlio e innamorata di Antonino Spinalbese

“Sono al quinto mese di gravidanza e sono felicissima. Sento che sarà una bambina“: così è stata ufficialmente annunciata Belen incinta. La bella showgirl ha deciso di aprire completamente il suo cuore e raccontarsi, in questa seconda dolce attesa.

Santiago, figlio della sua precedente unione con Stefano De Martino, avrà presto un fratello o una sorella: come l’avrà presa? E soprattutto: l’arrivo della ‘cicogna’ era stato voluto o è capitato? Intervistata da chi, la presentatrice spiega che “Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice ‘Aspettiamo’. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità“.

Non è solo la novità di Belen incinta, insomma, ma anche di una Belen innamorata e al fianco di un uomo che ricambia i suoi sentimenti e la sua fiducia: “Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso“.

“Lo sminuiscono perché guadagna meno di me, ma a me non interessa: l’albergo costoso me lo pago da sola”

Naturalmente, nello showbiz tutto è sotto la luce dei riflettori, compresa questa nuova storia nascente tra una ‘vip’ ed un hairstylist, una persona al di fuori del mondo dello spettacolo: “Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto dicendo che guadagna meno di me – racconta infastidita l’ex fiamma di Corona – la trovo una cosa allucinante. Io direi tanto di cappello, perché ha avuto le palle di conquistare una che viene corteggiata da persone ‘potenti’, ma anche tanto di cappello per la famosa che non si perde in cazz***. Io l`albergo più bello del mondo me lo posso pagare da sola“, conclude con decisione.

E a noi non resta che augurarle in bocca al lupo per questa coraggiosa e sentita nuova avventura familiare!