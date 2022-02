Una Semplice Domanda, il docu-show di Alessandro Cattelan dal 18 marzo su Netflix

Alessandro Cattelan – Una Semplice Domanda, il docu-show in sei episodi che vede Alessandro Cattelan nel duplice ruolo di autore e protagonista.

L’idea di questo nuovo show – che sarà disponibile negli oltre 190 Paesi in cui Netflix è disponibile – è nata in una sera d’estate da una riflessione di Alessandro Cattelan in risposta ad una domanda, solo in apparenza semplice, di sua figlia Nina: – Papà, come si fa a essere felici? – Sai, essere felici… Ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità.

E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una Semplice Domanda?”. Ed è proprio la ricerca della risposta a questa domanda, “come si fa ad essere felici?”, al centro del percorso: un racconto sugli elementi della vita che caratterizzano la felicità per ognuno di noi.

Il docu-show di Alessandro Cattelan dal 18 marzo su Netflix

Per realizzare questo scopo Cattelan ha viaggiato, in Italia e all’estero, intervistando e condividendo esperienze uniche con personaggi in grado di aiutarlo in questa missione. Prodotto da Fremantle, Alessandro Cattelan – Una Semplice Domanda, è disponibile dal 18 marzo solo su Netflix.