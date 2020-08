Angela Lansbury in splendida forma a 94 anni: la foto a Malibù diventa virale

Angela Lansbury è una leggenda vivente. La Dama del cinema e del teatro britannico, famosa soprattutto come “signora in giallo” del piccolo schermo, è stata recentemente immortalata in una immagine che certifica il suo status di icona. L’attrice è stata fotografata da Enzo Battarra, marito della figlia Deirdre Angela Shaw, mentre si gode un periodo di meritato riposo a Malibù, in California.

Angela Lansbury oggi: la foto a Malibù è virale

La Lansbury, 94 anni compiti il 16 ottobre scorso, appare in splendida forma. Maglia bianca e occhiali da sole, mascherina abbassata per consumare un pranzo nel suo ristorante preferito. La Jessica Fletcher della tv vive tra la California e una fattoria a Berrick, in Irlanda.

L’attrice è instancabile: continua a recitare e a riempire i teatri tra Stati Uniti e Gran Bretagna, le sue due patrie. Delle mode di oggi, se ne infischia. “Non mi interessano i film di fantascienza che vanno di moda – ha detto a Vanity Fair – e non capisco niente delle nuove forme di comunicazione. Francamente, anche fossi in grado di maneggiarle, le pare che alla mia età, posso mettermi a twittare?”.

Eppure, la foto della Lansbury ha conquistato proprio i social. Molti utenti si sono complimentati per la sua vivacità e lo stato di forma. “Sei uno splendore!”, “Sono felice del fatto che è sana e sta bene durante questi tempi molto strani”, “Mi sembra in salute ed elegante come sempre”.

Angela Lansbury (foto: Universal Television / CBS)

Angela Lansbury, signora in giallo in perfetta forma a 94 anni

Sono tantissimi i commenti che arrivano dai fan italiani: “Tra lei e la regina Elisabetta non so chi è la vera highlander”, “Meravigliosa signora Lansbury, per me è un mito”, “Guarda la perfezione delle unghie. La amo”.

A un passo dai 95 anni, l’attrice non ha nessuna intenzione di ritirarsi dalle scene. Candidata per tre volte al Premio Oscar, che ha vinto nel 2014 alla carriera, Lansbury si è persino detta pronta a indossare per un’ultima volta i panni della scrittrice e “detective” Jessica Fletcher.

“Abbiamo fatto un paio di puntate speciali negli anni dopo il 1996 – ha dichiarato al Sunday Post – e non sarei sorpresa se ne facessimo un’ultima a breve”.