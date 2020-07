La serie TV su Totti: ecco chi interpreterà il Capitano

Se ne parla da molto tempi dei diritti della biografia ‘Un Capitano’ e della serie tv su Totti, e adesso finalmente abbiamo un titolo ufficiael e un protagonista che assumerà le sembianze (o quantomeno il ruolo) del ‘Pupone’. Il nome vi suonerà immediatamente, e sì, è proprio il figlio del celebre attore!

Chi sarà il protagonista della serie TV su Totti? Ecco le informazioni che sappiamo finora

Lo potete vedere in foto e potete scrutarne i tratti per scorgere la familiarità: non solo lo avete già visto nella trasposizione cinematografica del libro di ZeroCalcare ‘La Profezia dell’Armadillo’, ma il suo nome è Pietro Castellitto, il talentuoso figlio di Sergio e Margaret Mazzantini.

Chi interpreterà Ilary Blasi?

È suo il nome annunciato definitivamente, e sembra anche che abbia già incontrato il celebre calciatore per confrontarsi sul complesso ruolo, come dimostra questo divertente backstage.

Chi intepreterà invece Ilary Blasi? Rullo di tamburi… si tratta della bravissima Greta Scarano, stella del firmamento attoriale italiano apprezzata già in titoli di spicco come Suburra di Sollima e Smetto Quando Voglio Masterclass e Ad Honorem.

Nei panni di Luciano Spalletti vedremo invece Gianmarco Tognazzi, e per la messa in onda dovremmo aspettare almeno l’autunno di 2021. Un’ultima curiosità: la serie potrebbe avere il titolo scherzoso di ‘Speravo de morì prima’.