Altre due puntate ricche di tensione e momenti intensi in questo penultimo episodio de l’Amica Geniale: sì, perché la coppia di capitoli che abbiamo visto domenica 20 febbraio, purtroppo, sono quelli che precedono il gran finale, in programma per domenica 27 febbraio. Di già?

Gli anni passano, Lila e Lenù continuano ad andare avanti con le loro vite, che – come già dall’inizio di questa terza stagione – rimangono due rette parallele che ormai difficilmente si incontrano, anzi. Lenuccia comincia ad acquisire sicurezza, esprime le sue necessità, risponde a tono, afferma la sua identità di donna e di madre in un periodo storico in cui una posizione del genere è considerata ‘sovversiva’ anche da menti intellettuali e moderne come suo marito Pietro. Lila, dopo aver studiato di notte con Enzo la scienza dei calcolatori, viene prima assunta all’IBM (“Guadagno soldi puliti”, dice orgogliosa a Michele Solara, che vuole ‘comprare la sua intelligenza ed averla al suo servizio) per poi finire, per l’appunto, col prendere accordi proprio con la famiglia più farabutta del quartiere.

Cosa ci è piaciuto del penultimo episodio de l’Amica Geniale:

Di questo penultimo episodio dell’Amica Geniale 3 ci hanno colpito molto due. cose: la scena corale del pranzo, un esempio perfetto di come rappresentare suspance, tensioni crescenti, amarezze, rancore, paure, giudizio e perversione con semplici giochi di sguardi, sfoghi, parole taglienti. Il personaggio di Gigliola – di cui avevamo già apprezzato il monologo nella scorsa puntata – ancora una volta ci serve a svelare un po’ di queste dinamiche subdole del rione. È il ritratto dell’infelicità, della sconfitta.

E poi, naturalmente, ci sono le due amiche geniali, che però stavolta passano per un altro “filtro”, quello di Pietro Airota: il marito di Elena, infatti, viene chiamato a dare una sua interpretazione di tutte le persone sedute al tavolo. Quando è il turno di dare un giudizio su Lila, Pietro non ha dubbi: “Elena, secondo me (Lila) ti detesta“.

E anche se Lenù difende la sua amica, quella sensazione di amarezza e rancore tra le due ci resta addosso anche durante tutto il loro confronto, al punto che di quell’abbraccio finale quasi ne avevamo bisogno anche noi.

E adesso non ci resta che aspettare il gran finale: vi possiamo anticipare che

-nelle ultime due puntate che andranno in onda il 27 febbraio, ci sarà una presenza particolarmente costante di… Nino Sarratore. Il suo ritorno nella vita di Elena e la sua amicizia con Pietro cambierà ulteriormente qualche carta in tavola

-sarà ufficialmente l’ultima volta che vedremo Gaia Girace nei panni di Lila, Margherita Mazzuocco nei panni di Elena, Francesco Serpico in quelli di Nino, Giovanni Buselli in quelli di Enzo e così via, dato che la prossima, conclusiva, stagione, sarà quella in cui vedremo un nuovo cast adulto.