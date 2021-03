Francesco Totti e Carlo Verdone, la news di un film insieme scatena il delirio sul web

L'ex capitano della Roma e l'attore e regista insieme per un remake di In viaggio con papà? La suggestione arriva da… Walter Veltroni

Francesco Totti potrebbe davvero recitare nel prossimo film di Carlo Verdone? La proposta è stata rilanciata nelle ultime ore da Walter Veltroni, che ha intervistato l’ex capitano della Roma per Sette, il settimanale del Corriere della Sera. Neanche a dirlo, la notizia ha scatenato immediatamente il delirio sul web. Veltroni ha questo chioso fisso da tempo: Verdone che dirige un remake o un sequel della commedia on the road In viaggio con papà, il film che girò nel 1982 con Alberto Sordi. Ovviamente con Carlo nel ruolo di Albertone e “er Pupone” in quello del figlio.

Francesco Totti e Carlo Verdone insieme in un film?

Nel corso dell’intervista per Sette, Totti ha risposto positivamente alla proposta di Veltroni.

Se Carlo se la sentisse, perché no?

D’altronde lo storico numero 10 della Roma è un attore nato. L’occasione della proposta è l’uscita, il 19 marzo su Sky, della serie Speravo de morì prima, dedicata ai momenti finali della storia sportiva di Totti: la fase sofferta e dolorosa dell’addio al calcio.

Nella serie, è Pietro Castellitto a vestire i panni di Totti. “Per me – rivela Francesco – è riuscito ad essere non dico quasi perfetto, ma sempre giusto nei momenti giusti. Mi sembra che abbia interpretato, non solo capito, chi sono e come sono”.

“Non era facile – aggiunge Totti –, sono uno che tutti conoscono e il mio modo di parlare, di camminare, di correre, di giocare al calcio, i miei tempi di espressione tutti li conoscono e tutti possono raffrontarli con quelli raccontati sullo schermo. Pietro per me si è preso una bella bega, sono curioso di sapere cosa gli dirà la gente per strada. Però per me è stato eccezionale, non ha sbagliato niente. Un bravo ragazzo e un ottimo attore”.

Francesco Totti e Carlo Verdone “in viaggio con papà”?

Francesco Totti, serie tv su Sky e poi film con Verdone?

Oggi Francesco lavora per la CT10 Management, agenzia con la quale vuole scoprire i campioni del futuro. Il cinema e il mondo dello spettacolo non sono una sua priorità, anche se non chiude a questa possibilità, come ha dimostrato nel reality thriller Celebrity Hunted.

“Sul set mi diverto – ammette l’eterno capitano giallorosso –. Sai qual è la cosa principale? Io non recito, sono me stesso. Mi viene naturale, mi viene facile. Infatti gli autori, i cameramen, queste persone abituate con gli attori veri, quando stanno con me pensano: ‘Sai che palle! Quanti ciak ci vorranno per fare una scena…’. E invece è buona la prima. Chiunque mi ha detto che sembro un attore nato. Sono quelle cose che tu hai dentro e che non pensi e non sai di avere”.

Ma cosa ne pensa Verdone, sfegatato tifoso giallorosso? Sentito sempre dal Corriere della Sera, il regista non esclude la possibilità di dirigere uno dei suoi miti calcistici.

Mi divertirebbe molto fare una cosa con lui. Ma dobbiamo farci venire un’idea super comica. Creare un contrasto esilarante. Chissà…

Insomma, mai dire mai.