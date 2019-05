Non proprio una Serie TV come l’Amica Geniale e Young Pope, ma un film su Totti: dopo smentite, voci e dichiarazioni ufficiali, arriva la notizia riguardo le riprese ufficiali del docu-film sul celebre capitano giallorosso sono partite a Roma.

Cosa sappiamo del film su Totti

È dal suo addio (28 maggio 2017) che si parla di questa raccontare la sua storia in modo universale, attraverso una serie a puntate o biopic che mostri sia la sua carriera che gli aspetti umani. Una svolta in questa ipotesi c’è stata negli ultimi mesi, quando è stata diffusa la news secondo la quale WildSide avrebbe comprato i diritti del libro ‘Un Capitanò scritto da Francesco Totti con Paolo Condò (edito da Rizzoli).

In effetti, la celebre casa di produzione co-produce, per l’appunto, il film su Totti insieme a Fremantle, Capri Entertainment di Virginia Valsecchi . Eppure solo poche settimane fa il Pupone dichiarava:“Non ci sarà nessuna serie sulla mia vita. I giornali scrivono ca**ate. Forse si fa o forse no. Solo il 10% delle cose che si leggono sui giornali sono vere“.

Cosa sarà successo nel frattempo? Probabilmente esigenze di silenzio stampa, unite ad alcune info inesatte: non serie tv ma docu-film, ecco probabilmente il motivo della smentita. Con il primo ciak a Roma il progetto diventa realtà, e la folla si è accalcata a sbirciare le prime scene della storia del numero 10 della Roma.

C’era chi parlava di Alessandro Borghi o Luca Marinelli nella parte del protagonista (lui, il capitano in persona, aveva invece subito chiarito che ci avrebbe voluto vedere Carlo Verdone nei suoi panni, eventualmente) ma con questa formula più simile ad un racconto/reportage potrebbe anche non esserci più bisogno di un attore che impersoni

Borghi, dal suo canto, non sembrava convinto di queste ‘teorie dei fan’. Intervistato da Le Iene aveva infatti dichiarato: “Certo che mi piacerebbe interpretare la parte di Francesco Totti in una serie tv. Ma non capisco niente di calcio, non sono tifoso, perciò mi vedo abbastanza sfavorito“.

Il regista e le esclusive del progetto docu-fictional

Non ci resta che attendere l’uscita del film su Totti, che sarà diretto da Alex Infascelli (Vincitore del David di Donatello per ‘S is for Stanley’), e mostrerà riprese e foto inedite dell’archivio personale di uno degli sportivi che ha scritto la storia della capitale.