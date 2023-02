Arriva finalmente l’attesa dichiarazione di Anna Oxa dopo Sanremo: la cantante, ospite di ‘Belve, la trasmissione tornata con ancora più attesa e apprezzamenti dopo la partecipazione di Francesca Fagnani al Festival come co-conduttrice.

Intervistata sulla sua personale esperienza durante questa 73esima edizione del chiacchieratissimo evento musicale, l’artista ha già annunciato la sua apparizione TV sui suoi account social, e anche di cosa (e non) parlerà:

“Non entreremo in merito a tante cose, per il momento se non per spiegare, solo i fatti, a difesa dei diritti della dignità della persona. Magari Fedez non dovrebbe prendersela con la signora Oxa perché non ha rapporti con lei, ma con chi eventualmente non avesse avuto rispetto in base ai suoi criteri di valutazione, nei suoi confronti.”

Oltre alla risposta quindi a quanto dichiarato da Fedez (che in un’intervista ha detto che lei era stata ‘antipatica’) apprendiamo dall’anteprima che si toccheranno vari aspetti della sua presenza al Festival: “Io sono contentissima perché non relaziono me, o la signora Oxa, a Sanremo ma quanto io sia riuscita a portare alla nuova generazione qualcosa di straordinario che ritengo debba essere divulgato“.

Quando vedremo l’intervista con le dichiarazioni di Anna Oxa dopo Sanremo 2023

La puntata andrà in onda martedì 21 febbraio dalle 21.20 su Rai2, ed affronterà anche i risultati, in termini di posizioni ‘basse’ in classifica, per la canzone presentata in gara ‘Sali (Canto dell’anima)’: Forse non è stato capito?, le chiede la Fagnani dell’anteprima. Ma da chi? – risponde Anna Oxa dopo Sanremo e dopo le sue riflessioni – La gente è fuori dalla quella sala. Il voto? Non esiste. Il vero voto è quello che tu hai trasferito. Se senti la parola voto, non è un numero. È qualcos’altro.

L’attitudine della cantante verso l’intera kermesse e verso la Rai ha una lunga premessa che comincia nel 2013, quando – in occasione di un contenzioso durante il programma Ballando Con Le Stelle – l’azienda, a suo dire, l’avrebbe messa in ‘blacklist‘. Ecco, forse, il perché della sua riservatezza in occasione del green carpet e delle interviste durante il Festival, entrambe apparizioni che l’artista ha scelto di non fare. “Possono essere tantissime le risposte a questo, e potrebbero esserci risposte che io non posso dare perché legate a quel momento lì, al periodo di Sanremo. Quando un artista o il suo management dice che non rilascerà interviste, cosa si fa? Si dice: va bene. Non puoi condannare perché tu vuoi soddisfare il desiderio di non so cosa“.