Grease, il prequel diventa realtà: cosa sappiamo finora su Summer Lovin’

Gli appassionati di Grease sono in trepidante attesa: il tanto chiacchierato, discusso e rimandato prequel si farà. La notizia è ufficiale ed è stata resa nota dal sito specializzato Deadline. Dopo un lungo tira e molla, il film che riporterà Danny e Sandy sul grande schermo a più di 40 anni dall’uscita dell’originale ha trovato il suo regista: Brett Haley. Paramount Pictures ha scelto Haley perché specializzato in prodotti dall’alto tasso di musica e romanticismo: portano la sua firma Raccontami di un giorno perfetto con Elle Fanning e Justice Smith e Hearts Beat Loud, dramedy musicale rivelazione del Sundance nel 2018.

Grease, prequel si chiamerà Summer Lovin’

Il prequel di Grease si chiamerà Summer Lovin’ ed è basato sul testo di una delle canzoni cult del musical: Summer Nights. Il film, spiega Deadline, racconterà come è iniziata la storia d’amore tra il “bad boy” Danny Zuko e la brava ragazza Sandy Olsson, i due personaggi diventati iconici grazie a John Travolta e Olivia Newton-John.

Nel brano, reso immortale dal celebre ritornello “Tell me more, tell me more”, si canta proprio il primo incontro tra i due e l’estate vissuta insieme intensamente mano nella mano.

Un aspetto interessante è che Summer Nights è cantata a due voci: quella femminile e quella maschile. Ognuna racconta i sentimenti che esplodono dal proprio punto di vista. Questo particolare induce a pensare che il film potrebbe essere narrato da entrambi i punti di vista dei protagonisti.

Summer Lovin’ racconterà quindi quello che Grease non ha voluto approfondire e potrebbe addirittura essere il preludio di una nuova e inedita saga musical.

Olivia Newton-John e John Travolta in Grease (foto: Paramount Pictures)

Summer Lovin: Grease torna al cinema, ma con quali attori?

Chi, però, raccoglierà l’eredità di Newton-John e Travolta nel cast non è ancora stato rivelato. Nessuna attrice o attore è stato accostato al progetto né ci sono indiscrezioni in tal senso. I fan storici sperano in un cameo di Olivia e John, rimasti molto amici e vicini l’una all’altro nel corso degli anni soprattutto nei momenti più difficili.

Per adesso quel che è certo, oltre la scelta di Brett Haley come regista, è il nome della sceneggiatrice. Summer Lovin’ sarà scritto da Leah McKendrick, al suo debutto al cinema. La McKendrick, tuttavia, non è una novellina. Ha creato la serie Destroy the Alpha Gammas, un musical in sette episodi (inedito in Italia) descritto come un mix di Animal House, Glee, Le amiche della sposa e La rivincita delle bionde. Ovviamente confrontarsi con l’eterno fascino di Grease sarà tutt’altra cosa.

Voi che ne dite: è una buona idea quella di realizzare un prequel di un pezzo di cultura popolare così iconico e raffinato?