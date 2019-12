Grease, John Travolta e Olivia Newton-John cantano insieme 40 anni dopo: il video

Era il 1978 e Grease usciva nelle sale di mezzo mondo, diventando subito uno dei più famosi musical di tutti i tempi. Quarantuno anni dopo, i protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John tornano a indossare gli abiti di Danny e Sandy che li hanno resi celebri. I due attori sono stati ospiti di un evento speciale: il raduno Meet n’ Grease al Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach, in Florida. Lei in camicetta, cardigan e gonna gialla, lui nella mitica giacca di pelle: hanno cantato sulle note di Sandy (Travolta) e Hopelessly Devoted to You (Newton-John), e della title track (la canzone scritta da Barry Gibb dei Bee Gees) insieme a tutto il cast.

Grease, cast si ritrova in Florida

I video, che potete gustare al termine di questo articolo, sono stati ripresi da fan presenti all’evento che si tiene ogni anno in Florida. Gli indimenticabili interpreti di Danny e Sandy sono amici dal 1978, quando si incontrarono sul set dell’iconico film di Randal Kleiser.

La Newton-John, 71 anni, sta vivendo un periodo davvero particolare. Da mesi lotta contro il cancro: un tumore alla base della colonna vertebrale l’ha colpita per la terza volta. Nel 1992 le era stato diagnosticato un cancro al seno per la prima volta. Dopo un incidente d’auto nel 2013, i medici le avevano trovato un secondo tumore alla spalla.

L’attrice ha messo all’asta il look indossato nel finale di Grease (i pantaloni skinny super elasticizzati e il chiodo nero) e altri 200 cimeli tra oggetti personali e costumi di scena. I ricavi sono stati utilizzati per finanziare la fondazione e il centro di ricerca e cura contro il cancro che portano il suo nome. Un’operazione simile a quella fatta in Italia dalla mamma di Nadia Toffa con il libro della figlia.

Olivia Newton-John e John Travolta in Grease (foto: Paramount Pictures)

Grease, reunion per Danny e Sandy

L’amicizia che lega John e Olivia è sincera e duratura. Lo si era già ammirato in occasione delle celebrazioni per i 40 anni di Grease, durante le quali il “ragazzaccio” con il ciuffo a banana e la “Pink Lady” con la gonna a ruota erano stati in giro per gli Stati Uniti promuovendo l’originale e i suoi brani cult come You’re the One That I Want e Summer Nights.

Stavolta l’attore ha pubblicato foto e video dell’incontro sul suo profilo Instagram. Il suo messaggio è stato abbastanza eloquente: “Grease will always be the word”.

L’attrice non è stata da meno e nel suo post ha inviato un messaggio commosso. “Per la prima volta in costume – scrive la Newton-John – da quando abbiamo fatto il film. Sono così emozionata!”.

Ecco i due video delle loro esibizioni canore.