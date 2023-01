Ezio Greggio ha una fidanzata di 38 anni meno di lui: “È una persona straordinaria”

Il mondo dello spettacolo è pieno di talent che fanno coppia con un o una partner decisamente più giovane. Alla lunga lista si è aggiunto da qualche tempo Ezio Greggio. Nonostante ad aprile compirà 69 anni, pochi giorni fa lo storico conduttore di Striscia la Notizia ha festeggiato un compleanno speciale confermando quel che si vociferava già da un po’: la sua nuova fidanzata Romina ha appena compiuto 30 anni. Più del doppio rispetto alla sua età.

Ezio Greggio, fidanzata “è una persona straordinaria”

In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, Greggio – autore recentemente di un grande gesto di solidarietà nei confronti delle vittime della guerra in Ucraina – ha voluto celebrare la sua dolce metà con una poesia.

“Potrei essere un lontano parente di Dante Alighieri o di Jacques Prévert – confessa ironico Greggio –. Le parole mi escono in modo spontaneo perché la mia compagna è una persona straordinaria. Era naturale che, in un’occasione importante, io le dedicassi un ‘regalo’ visibile come tutti quelli che le faccio ogni volta che ci vediamo”.

I versi del comico per la sua Romina sono ispirati ai sonetti di William Shakespeare. “Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così – scrive Greggio – potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Amare significa dirti ogni giorno… Beh, non è che dobbiamo dirvelo, sono affari nostri”.

Ezio Greggio

Chi è la fidanzata di Ezio Greggio?

La fidanzata di Ezio Greggio si chiama Romina Pierdomenico, è abruzzese e conta 320.000 follower su Instagram. Dopo essere arrivata seconda a Miss Italia 2012 dietro Giusy Buscemi, è stata corteggiatrice a Uomini e Donne e tentatrice a Temption Island. Accanto al compagno ha condotto La sai l’ultima? – Digital Edition, l’undicesima edizione dello storico programma di barzellette di Canale 5 andata in onda nel 2019.

Qualche tempo fa i due hanno passato un momento difficile. In seguito ad un incidente stradale a Ibiza, Pierdomenico ha scoperto di essere affetta dalla psoriasi guttata, una forma particolarmente aggressiva di psoriasi che provoca macchie rosse su addome, petto, gomiti, schiena e cuoio capelluto. Per questa ragione Romina ha dovuto interrompere tutti i suoi impegni lavorativi in televisione. Adesso è nella squadra di conduttori della trasmissione radiofonica 105 Friends su Radio 105.

Greggio è stato sposato per più di vent’anni con la modella spagnola Isabel Bengochea, dalla quale ha avuto i due figli, Giacomo e Gabriele. Poi ha avuto una relazione con la studentessa Simona Gobbi. Dal 2018 fa coppia fissa con la Pierdomenico. L’attore e conduttore ha raccontato aneddoti, segreti e retroscena della sua vita privata e professionale, dagli inizi su Telebiella al cinema dei favolosi anni Ottanta fino ai passaggi a Hollywood e a Montecarlo dove ha fondato il Festival de la Comédie, nel libro autobiografico Numero 1, edito da Solferino.