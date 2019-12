Ilary Blasi e Totti: cosa c’è di vero dietro la crisi che tutti i media raccontano

Da quanti anni si parla di una crisi coniugale tra Ilary Blasi e Totti? La presentatrice del ‘reboot’ di Giochi Senza Frontiere (Eurogames)si è di recente confessata alle pagine del settimanale F sulla sua vita privata col celebre ex capitano della Roma.

I media pensano che la storia tra Ilary Blasi e Totti sia in bilico, ma ecco il motivo di tanta ritrosia davanti alle telecamere

« Perché sono anni che dicono che io e Francesco siamo in crisi? Perché siamo schivi – racconta la presentatrice a proposito del marito, a cui è legata dal 2005 – ha spiegato l’ex volto del GF Vip nell’intervista – A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico».



Un’eccezione a questa ‘privacy’ e discrezione tra Ilary Blasi e Totti però c’è stata: «Quest’estate, in barca, con noi c’erano i nostri amici che ci hanno tenuto il gioco: appena vedevano i fotografi si nascondevano e ci davano il tempo: “Tre, due, uno, bacio”. É stato divertente. Ma non è che l’amore lo dimostri baciandoti. Ne ho viste tante di coppie fare effusioni e poi lasciarsi». Parole, in effetti, molto indovinate nel mondo dello showbusiness. Quante promettenti paparazzate sono poi finite in un’asciutta rottura?

I segreti di bellezza della Blasi: come si prende cura del suo fisico mozzafiato?

Una confessione inedita per la bella presentatrice che ha affiancato Alvin nella conduzione di EuroGames. Un altro argomento che genera sempre molto scalpore ed interesse nei tabloid è il suo impeccabile aspetto fisico: quali diete segue? Che regime alimentare ha scelto? E soprattutto: quanto si sacrifica per mantenersi in forma?



Ed ecco il suo…segreto: «Io mangio sano che è diverso – ha confessato – Poi c’è anche il periodo in cui esagero, perché il cibo è al primo posto per me tra i piaceri della vita».