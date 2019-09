Bradley Cooper con Angelina Jolie: la nuova love story di Hollywood?

In principio era Irina Shayk, poi è arrivato il turno di Lady Gaga e di quella magica intesa durante il film ‘A Star is born’, e all’improvviso il colpo di scena: Bradley Cooper con Angelina Jolie?

Le cronache rosa si accendono con la nuova presunta coppia dello star system: Bradley Cooper con Angelina Jolie!

Sull’ex dolce metà di Brad Pitt c’erano altrettante congetture, dopo la fine dei ‘Brangelina’: tra i candidati al cuore della bella protagonista di Changeling c’era Thor in persona, l’affascinante Chris Hemsworth. C’è chi giurava che un flirt fosse già in atto, al punto che sul web i fan cominciavano già ad approvare a gran voce la capacità di ‘scelta’ dell’attrice in fatto di uomini… e adesso arriva un nuovo volto a, beh, confermare la teoria: l’amatissimo divo de Il lato Positivo e Una Notte da Leoni potrebbe essere la nuova ‘crush’ della diva!

Non che l’ipotesi di Bradley Cooper con Angelina Jolie sia stata confermata dai diretti interessati o da fonti certe, anzi, c’è chi annusa già il pericolo di una fake news. I sostenitori, tuttavia, hanno cominciato a fantasticare sul nome della nuova coppia, che per analogia era già stato ufficializzato come ‘I Brangelina 2.0’. Ma com’è nato questo inaspettato gossip? Pare che i due siano stati avvistati entrambi a Disneyland il 23 agosto: lei accompagnata dai 4 figli, lui con la piccolissima Lea (2 anni).

La verità dietro il gossip: l’ex Brangelina potrebbe o non potrebbe essere la nuova signora Cooper

Basta questo per dedurre che i due stiano intraprendendo una relazione romantica? Al momento pare sia solo un rumor diffuso da una rivista americana, probabilmente una delle tante che ha a cuore il futuro sentimentale della Jolie. Non va dimenticato, inoltre, che l’ex della Shayk vanta una discreta fama di latin lover, tra i suoi presunti flirt con Reneé Zellweger e Jennifer Lopez… Quindi fake news forse, ma non del tutto improbabile. A voi piacerebbero insieme?