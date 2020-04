Disney plus costo abbonamento mensile e catalogo italia

Costo abbonamento mensile e annuale Disney Plus, catalogo serie tv e film italiano e Usa. Tutti gli sconti in Italia: offerta tim vision, è possibile avere l’abbonamento a 1 euro al mese? Info App ufficiale disney + e dispositivi supportati.

Disney plus: costo abbonamento mensile e annuale

La Walt Disney Company, nel lanciare la sua nuova piattaforma di streaming, ha provato a sbaragliare Netflix e la concorrenza anche sul prezzo.

Dopo essersi fatta conoscere con un’offerta di lancio che proponeva l’abbonamento annuale al costo di 59,99€/mese disney plus è passata a presentare a noi utenti due formule.

O un abbonamento mensile dal costo di euro 6,99, rinnovabile automaticamente, o un’unica formula che prevede l’abbonamento annuale in vendita a 69,99€ per 12 mesi.

L’innovazione della piattaforma disney+ tuttavia non è nel semplice costo, che tutto sommato è in linea con Netflix, bensì nel fatto che i vari account non siano differenziati: ad ogni utente è riservato lo stesso trattamento, la stessa qualità e la fruizione libera dell’intero contenuto.

Le serie tv disney channel,così come i prodotti national Geographic, disney pixar, star wars, marvel, sono pertanto disponibili in streaming per tutti gli abbonati in 4k o UltraHD, con possibilità di creare 4 account e connettere sino a 10 dispositivi.

Disney plus catalogo italia film e serie tv e relativo costo

Disney+ aveva previsto di arrivare in Italia ad aprile 2020, dopo l’uscita negli Usa a novembre 2019.

Tuttavia la Walt Disney ha deciso di giocare d’anticipo, il 24 marzo 2020, per cogliere l’occasione della quarantena offerendo tutto il catalogo film e serie tv di disney plus al costo di 6,99€ per abbonamento mensile.

In questo modo Star wars, disney pixar, marvel, national geographic e disney channel sono giunti in Italia prima di quanto prennunciato.

La qual cosa avrà fatto certamente piacere a chi attendeva disney+ sin dall’annuncio del 2019!

Info app ufficiale disney +, dispositivi supportati e il falso mito di un abbonamento a 1 euro al mese

Disney + è è fruibile liberamente dal sito, ma vi è altresì una app ufficiale disponibile sul Play Store per i dispositivi Android e sull’Apple store per i device Apple.

L’app supporta la stragrande maggioranza dei dispositivi attualmente in commerico.

Essa è completamente gratuita; non così il servizio di streaming attivo che come abbiamo visto ha un costo.

Per abbattere il costo di disney plus esistono diversi espedienti, tuttavia il sogno di un abbonamento ad 1 euro rimane un falso mito.

In compenso potremo suddividere il prezzo fra quattro familiari, ognuno dei quali utilizzerà un account diverso.

Oppure è possibile approfittare dell’offerta di Tim che per i nuovi clienti del servizio di rete fissa ed internet regala disney + per 3 mesi, al termine dei quali esso sarà reso disponibile con appena 3 euro in più in bolletta al mese; se a questo si aggiunge la piattaforma Tim Vision che la società mette a disposizione dei suoi utenti, la proposta diventa interessantissima.