Estate in diretta, l’esordio su Rai1: convincono i conduttori ma gli ascolti deludono

Lunedì 28 giugno è partito Estate in diretta con la conduzione affidata a Roberta Capua e Gianluca Semprini. Il tradizionale programma pomeridiano dell’estate di Rai1, mix di informazione e intrattenimento fatto di notizie, rubriche, interviste, collegamenti e ospiti, è cominciato con numeri contrastanti. I dati Auditel sono chiari: il confronto con la partenza dell’anno scorso è vincente, ma nel confronto con la concorrenza Estate in diretta esce sconfitto.

Estate in diretta: ascolti contrastanti all’esordio

La fascia pomeridiana del daytime è stata dominata da Love Is in the Air con il 16,3% di share, mentre l’esordio dello spin-off estivo del rotocalco ha oscillato tra l’11,7 e il 17%. La trasmissione di Rai1 segna 1,16 milioni di telespettatori nella prima parte e convince di più nella seconda con 1,69 milioni e share che tocca il 17%.

Il contenitore dell’ammiraglia Rai fa comunque meglio rispetto allo scorso anno, considerando che quest’anno il programma aggiunge una prima parte delle 15:35 oltre all’orario solito delle 17. Nel 2020 La vita in diretta Estate ha debuttato lunedì 29 giugno con 1 milione 389mila spettatori e share del 15,3%.

Roberta Capua a Estate in diretta (foto: RaiPlay)

Roberta Capua conquista il pubblico di Estate in diretta

Quanto al gradimento del programma, Estate in diretta convince il pubblico per la sua formula tra leggerezza e informazione. Sui social gli utenti apprezzano la scelta di due professionisti del calibro di Semprini e Capua, il primo specialista nella cronaca e la seconda della conduzione più classica.

Se molti sentono la mancanza di Andrea Delogu e Marcello Masi e trovano azzeccato il passaggio di testimone con Il pranzo è servito, sono in tantissimi a spendere parole al miele per il ritorno sugli schermi di Roberta Capua. Gli elogi si sprecano sui social: “Sembra che abbia smesso di condurre una diretta ieri. Invece sono passati quattordici anni. Professionista vera”, “Posso dire che è davvero bello vedere Roberta Capua dove merita, e cioè alla guida di un programma su Rai1?”, “Professionalità, competenza, dedizione… Quanto eri mancata alla tv cara Roberta tu non hai idea”.

La conduttrice ringrazia con questo video, ovviamente via social.