Disney plus Italia data di uscita, catalogo, prezzo e dispositivi

Disney plus in Italia:prezzo, dispositivi supportati, preordine e data di uscita. Come fare il login dell’account sul sito e nella app. Sfoglia il catalogo di Disney + per l’Italia per rivedere star wars, i simpson e molto altro!

Disney plus in Italia: catalogo e prezzo

La nuova piattaforma per film e serie tv della Walt Disney Company, destinata a fare concorrenza a Netflix, è arrivata nella penisola.

Il catalogo proposto da disney+ in Italia è impressionante: oltre a tutti i classici d’animazione della Walt Disney Company, i film di star wars, quelli della Marvel Comics e quelli di disney Pixar (che di recente hanno ottenuto importanti candidature)

E ancora, documentari firmati National Geographic e serie tv proposte in esclusiva del calibro de I simpson e High School Musical: la serie.

Ottima l’analisi di quanto costa Disney plus in Italia: il prezzo dello streaming è di appena 6,99€/mese, che diventano scontati 69,99€/anno; ulteriori 10 euro sono stati sottratti a chi ha effettuato il preordine.

Il nuovo streaming di Disney +

L’abbonamento unico del nuovo streaming Disney + viene leggermente meno di quanto costa Netflix; tuttavia la formula integrata consente di fruire di tutti i servizi dal livello base.

Noi siamo convinti che Disney plus in Italia si accaparrerà una buona fetta di mercato: difatti la nuova piattaforma offre un contenuto in abbonamento diversificato ed equilibrato tra tradizione e innovazione.

Serie tv come I simpson, The Mandalorian o High School Musical hanno creato un genere, così come i film disney e disney pixar nel cinema d’animazione.

Per non parlare degli amatissimi supereroi Marvel, di Star Wars (incluso the Mandalorian stesso), ora in esclusiva su Disney +, o degli spettacolari filmati del National Geographic.

Dove vedere disney plus in Italia, app ufficiale e dispostivi abilitati

Insomma, siamo certi che disney plus spariglierà le carte dell’attuale mercato dello streaming a pagamento online del bel paese e dell’europa intera.

Si possono vedere tutti i contenuti offerti da Disney plus in Italia sia sul sito, sia scaricando l’app ufficiale, a condizione di avere un dispositivo valido.

I dispositivi abilitati a far girare l’app sono gli Android con sistema operativo maggiore di Lollipop (android 5.0), e quelli a marchio Apple con iOS 10 o successivo.

Il sito invece è accessibile dai dispositivi android, apple o da computer.

Quest’ultima ipotesi sarà forse, osserviamo in conclusione, la più sfruttata, perché solamente schermi di una certa dimensione permettono di godere al meglio i meravigliosi effetti speciali e la fantasmagorica risoluzione grafica di alcuni dei contenuti.