L’amica geniale 2, boom d’ascolti: la serie riparte col botto

L’amica geniale 2 parte col botto. I primi due episodi di Storia del nuovo cognome, la seconda stagione della serie che porta sul piccolo schermo i romanzi di Elena Ferrante, conquista la prima serata del 10 febbraio 2020. Gli ascolti sono davvero notevoli: Il nuovo cognome e Corpo ottengono il 29,3% di share con 6,8 milioni di spettatori. Battuto nettamente il Grande Fratello Vip, che comunque si difende con il 19,3% di share e 3,2 milioni di telespettatori.

L’amica geniale 2: prima puntata boom d’ascolti

Lo share del primo doppio episodio della seconda stagione è curiosamente uguale a quello del debutto della prima, trasmessa da Rai 1 il 27 novembre 2018, mentre diminuiscono di poco gli spettatori, che per l’esordio furono 7 milioni 92mila.

Discorso diverso per il finale del 18 dicembre: in quel caso gli spettatori sono stati 6,8 milioni ma con il 30% di share. Storia del nuovo cognome è composta da otto episodi complessivi, che verranno mandati in onda in quattro prime serate.

Quella di Rai 1 è una prima visione assoluta: la serie, prodotta da Rai Fiction con il network statunitense HBO, verrà trasmessa negli Usa dal 16 marzo al 4 maggio con il titolo internazionale The Story of a New Name.

Gaia Girace e Margherita Mazzucco in una scena di L’amica geniale – Storia del nuovo cognome (foto: Twitter @BrilliantFriend)

L’amica geniale 2, quante puntate e anticipazioni del 17 febbraio

Nei prossimi due episodi di lunedì 17 febbraio, intitolati Scancellare e Il bacio, Lila (Gaia Girace) inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracci, ma gli affari tra suo marito Stefano (Giovanni Amura) e i Solara non faranno che accrescere rancori e dissapori.

Dopo il matrimonio di Rino (Gennaro De Stefano) e Pinuccia (Federica Sollazzo), organizzato in tutta fretta perché la ragazza è incinta, Lenù (Margherita Mazzucco) accetta invece di accompagnare Lila e sua cognata in villeggiatura. Le amiche vanno ad Ischia, dove Elena sa di ritrovare Nino (Francesco Serpico), in compagnia del suo amico Bruno (Francesco Russo).

Per chi li avesse persi, i primi due episodi trasmessi il 10 febbraio sono disponibili su RaiPlay.