Disney plus dispositivi catalogo compatibili app e smart tv

Disney plus dispositivi: quanti sono disponibili contemporaneamente, catalogo Italia compatibili e non compatibili con app e smart tv samsung. Come gestire account contemporanei, profili associati e dispositivi connessi insieme su disney plus.

Quanti dispositivi sono disponibili contemporaneamente su disney plus

Disney+ permette di accedere alla piattaforma da ben 4 dispositivi contemporaneamente. Cliccando sul link si aprirà la pagina di accesso mentre qui troverai la nostra descrizione.

La dinamica è la stessa già sperimentata da Netflix: un singolo profilo permette di guardare contemporaneamente fino a 4 film o serie tv distinti, a condizione di avere altrettanti schermi connessi.

Con questa politica riguardo ai dispositivi contemporanei Disney Plus si allinea agli standard di streaming di Netflix ed Amazon Prime.

Grazie a ciò è possibile che in una famiglia, contemporaneamente, il padre guardi un film di star wars, i figli i cartoni della disney pixar o della marvel e la mamma una serie tv di suo gradimento!

Dispositivi smart tv compatibili con la app di disney plus

Un altro pregio della piattaforma di streaming della Walt disney company è la vasta compatibilità con i device in commercio, e la possibilità di averne associati sino a 10 diversi.

Tra i dispositivi compatibili con disney+ difatti rientrano non solo i classici computer portatili, ma anche le smart tv, le cosidette “tv intelligenti” in grado di connettersi ad internet.

Su Amazon e gli altri siti di vendita online ne sono disponibili tanti modelli di smart tv; i più diffusi sono sicuramente quelli delle case LG e Samsung, le cui versioni successive al 2016 sono compatibili con il servizio.

Inoltre l’app ufficiale di Disney plus ottimizzata per dispositivi mobili consente di vedere i contenuti in tutta comodità.

I requisiti minimi di sistema sono Android 5.0 lollipop o iOS 10.

Se non sapete come verificare le versioni montate sui vostri dispositivi, vi rimandiamo a questa utilissima guida.

Catalogo italia film e serie tv e costo del servizio

Il catalogo per l’Italia è impressionante: Star Wars e opere Lucas Film, Disney Pixar, Disney Channel e classici Disney, Marvel, National Geographic e molto altro, tutto in esclusiva.

Tutti i dispositivi che supportano disney plus permettono di visionare ogni film e serie tv, seppure con una qualità della risoluzione che varia in base allo schermo.

I film e le serie tv sono infine proposti dalla Walt Disney ad un costo tutto sommato modesto, che nessun cinefilo si rifiuterà di pagare per avere un servizio tanto promettente.