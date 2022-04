La ricetta Italiana, trailer ufficiale del film di Zuxin Hou in anteprima al Far East Film Festival venerdì 22 aprile

La ricetta Italiana, trailer ufficiale del film di Zuxin Hou con Yao Huang e Liu Xun in anteprima al Far East Film Festival 2022 venerdì 22 aprile.

La ricetta Italiana (The Italian Recipe), trailer ufficale della commedia romantica diretta dalla regista cinese Zuxin Hou, con protagonisti Yao Huang, Liu Xun e Romano Reggiani.

Il film è un incantevole commedia romantica cinese che contiene tantissima Italia: sul fronte delle location (dai Fori Imperiali alla scalinata di Trinità dei Monti, da Castel S. Angelo, alla Fontana di Trevi fino alle passeggiate del lungo Tevere). La ricetta italiana, esce in anteprima ufficiale come film d’apertura al Far East Film Festival 24 di Udine, venerdì 22 aprile.

La ricetta Italiana, in anteprima al Far East Film Festival venerdì 22 aprile

La pellicola è una vera coproduzione Italia – Cina – Germania: prodotto dall’italiana Orisa Produzioni del produttore e regista Cristiano Bortone e da Dauphine Film Company di Roberta Manfredi e Alberto Simone, con Rai Cinema e con il sostegno della Regione Lazio, Fondo Lazio Cinema International e il supporto di Roma Lazio Film Commission. Dopo l’anteprima mondiale al Far East Film Festival 2022, La ricetta italiana, uscirà in Cina in migliaia di cinema.

La ricetta Italiana Poster italiano

“Leggendo la sceneggiatura di Alberto Simone – commenta il produttore Cristiano Bortone – ho capito subito che la storia era perfetta per portare qualcosa dell’Italia, dell’immaginario italiano, al grande pubblico cinese. La ricetta italiana, è una vera coproduzione e mi auguro possa incoraggiare i nostri due mondi, forse meno lontani di quanto crediamo, a lavorare di nuovo assieme. Il lancio internazionale del Far East Film Festival rappresenta, senza dubbio, un passo importante in questa direzione”.

I nostri protagonisti Liu Xun e Huang Yao, proprio come Gregory Peck e Audrey Hepburn, nel celebre Vacanze romane del 1953, regalano una centratissima variazione contemporanea sul tema dando vita a un brillante gioco di coppia.

Trailer ufficale di La ricetta Italiana, di Zuxin Hou

Peng è una pop star cinese. Arrivato a Roma per un reality show, incontra la giovane Mandy, che vive in Italia con i suoi zii cinesi dopo la morte della madre. Mandy si arrabatta fra mille lavori per sostenere la famiglia, ma nel cuore ha un sogno segreto: diventare una grande chef come il suo idolo, Antonino Cannavacciuolo, seguendo la passione che la madre aveva per la cucina.

All’inizio Peng e Mandy si detestano: lui crede che lei sia solo una Cenerentola mentre lei lo considera arrogante e viziato. Le circostanze però li costringono a passare insieme un’intera notte. Sarà un’avventura romana pazza ed esilarante, tra la finale di calcio Italia-Germania, il tentativo di salvare un matrimonio andato in pezzi e il sospetto che Peng sia stato rapito, cosa che fa scatenare i social media del suo paese aumentando alle stelle la sua popolarità. Una notte magica cambierà la vita dei due protagonisti facendoli innamorare e insegnando loro che la cosa più importante nella vita è inseguire i propri sogni.