Carne fredda, l’esordio alla regia di Roberto Recchioni in anteprima al Romics domenica 10 aprile

Carne fredda, l’esordio alla regia di Roberto Recchioni, sarà presentato in anteprima domenica 10 aprile alle ore 16.00 a Romics durante un incontro dedicato in cui verranno mostrate in esclusiva le prime immagini. Per l’occasione il regista ha realizzato una tiratura limitatissima di stampe su carta pregiata Fedrigoni che dedicherà al pubblico presente.

Prodotto da Adler Entertainment e Red on, il film vede come protagonista Orsetta De Rossi, interpreta una affermata scrittrice, e la modella e attrice Chiara Baschetti, nel ruolo di una giovane scrittrice. Carne Fredda, è il primo capitolo di un’opera horror, scritta e diretta da Roberto Recchioni, romanziere e sceneggiatore e illustratore per i fumetti, il cinema e la letteratura, ora alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa come regista.

Romano, classe 1974, Roberto Recchioni è romanziere, sceneggiatore e soggettista per il cinema e il fumetto, illustratore, critico cinematografico, videoludico e web influencer. Curatore editoriale della famiglia di collane dedicata a Dylan Dog, è creatore di John Doe e Orfani. Autore di svariate graphic novel per Bonelli, Bao, Feltrinelli. Mater Morbi, Monolith, Chanbara, La Fine della Ragione, Cane Grinta sono i suoi libri più noti.

Film realizzato con la collaborazione del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e il contributo della Film Commission del Friuli Venezia Giulia, Carne fredda, ruota intorno a quello della ricchezza e del potere: chi lo ha e come lo usa, chi non lo ha e cosa è disposto a fare per averne.

In Carne Fredda conosceremo Sveva Montaldo (Orsetta De Rossi), una vecchia e grande scrittrice di grandissimo talento e Anna Alfieri (Chiara Baschetti), anche lei una scrittrice ma giovane e di talento incerto. Il rapporto conflittuale tra queste due donne arriverà e una feroce soluzione nello scenario isolato di una villa di alta montagna. Chi sarà la vittima e chi il carnefice?