Che Dio ci aiuti 6, le novità e le conferme nel cast della fiction

Una delle fiction più attese della prossima stagione televisiva è senza dubbio Che Dio ci aiuti 6. La sesta stagione della commedia prodotta da Lux Vide, composta da dieci puntate, dovrebbe andare in onda su Rai 1 nella primavera del 2021. Le riprese, infatti, dovrebbero cominciare a luglio. La produzione aveva fissato i ciak ad aprile, ma il blocco dei set imposto dall’emergenza sanitaria ha fatto slittare tutto. Ora la troupe e il cast si stanno per ritrovare in massima sicurezza (ad Assisi anziché nella consueta Fabriano) e cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sui protagonisti e le rispettive storie della nuova stagione.

Che Dio ci aiuti 6, cast sul set: chi ci sarà (e chi no)

Un successo di pubblico come Che Dio ci aiuti non può prescindere dai tre volti simbolo della serie: Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi. Le tre attrici sono il perno attorno al quale ruoteranno gli archi narrativi della sesta stagione. D’altronde Suor Angela, Suor Costanza e Azzurra sono il fulcro del convento e delle sue avventure sin dagli esordi. Inoltre, ogni fiction con la Ricci protagonista è garanzia di successo, come ha dimostrato il caso recente di Vivi e lascia vivere.

Nel cast di Che Dio ci aiuti 6 sono confermati anche Gianmarco Saurino e Simonetta Columbu. Nico e Ginevra andranno avanti con il loro idillio, che verrà messo in discussione da un atteso e improvviso ritorno: quello di Diana Del Bufalo.

L’attrice romana, assente nella quinta stagione, ha confermato il rientro nei nuovi episodi nei panni di Monica. Nico non l’ha mai davvero dimenticata, e questa tensione sarà sicuramente il filo conduttore della sua presenza.

Valeria Fabrizi, Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi sul set di Che Dio ci aiuti (foto: Ufficio stampa Rai)

Che Dio ci aiuti 6, attori a luglio sul set: Azzurra e Ginevra ci sono

Sin dagli esordi, Che Dio ci aiuti si caratterizza per il lancio e l’introduzioni di nuovi personaggi, affidati ad interpreti più o meno noti. Le novità della sesta stagione saranno due: Pierpaolo Spollon ed Erasmo Genzini.

Spollon è un volto noto per chi segue le fiction Rai: ha vestito i panni di Marco nella seconda stagione de L’allieva e quelli di Riccardo nella rivelazione Doc – Nelle tue mani. Nel caso di Che Dio ci aiuti, si sa poco del suo personaggio, se non che sarà un apprezzato neurologo.

Genzini è uno degli attori emergenti del piccolo schermo italiano: il suo ruolo più celebre è stato quello di Diego nella fiction Mediaset L’isola di Pietro. Classe 1991, l’attore napoletano interpreterà un ragazzo dal passato complicato, che nel convento di Suor Angela troverà un rifugio e un aiuto per rifarsi una vita.

Come anticipato dal finale della quinta stagione con i loro fiori d’arancio, gli assenti saranno Cristiano Caccamo e Arianna Montefiori: il ciclo di Gabriele e Valentina è ormai giunto al termine. In queste ore, il cast si è riunito in videochat per leggere insieme il copione: l’impressione è che dall’account Instagram della serie arriveranno a breve parecchie novità.