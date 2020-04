Disney plus catalogo film e serie tv completo, costo in italia

Catalogo completo Disney Plus di film e serie tv presenti in Italia e negli USA e dispositivi supportati. Disney+ costo abbonamento e lista dei contenuti: Marvel, 21st century Fox, Star Wars, Disney Pixar in italiano o in inglese + sub ita.

Disney plus catalogo completo dei contenuti in abbonamento

La nuova piattaforma di streaming della Walt Disney, Disney+, è finalmente sbarcata nel nostro Paese, ed offre in abbonamento dei contenuti nuovi assolutamente imperdibili.

Il catalogo completo che disney plus offre in abbonamento comprende i cartoni animati della Walt Disney (dai classici Biancaneve e Cenerentola fino ai più recenti come Big Hero o Frozen 2), le serie tv di Disney Channel e i prodotti Disney Pixar sul fronte dei film d’animazione.

Il contenuto streaming della nuova piattaforma si estende anche ai lungometraggi della Marvel, con ogni sorta di supereroi, ai mitici film di Star Wars della Lucas Film ed alle opere della 21st century fox.

Tutte queste opere, come riporta anche il sito justwatch, sono state ritirare dai concorrenti, tra i quali netflix, in vista del lancio del servizio.

Disney plus catalogo film e serie tv Italia: un commento

Commentando il catalogo Disney plus di film e serie tv, balza subito all’occhio che il punto di forza sia costituito dai cartoni animati, oltre che dalle serie disney channel per i più piccoli.

Per non parlare dei film di star wars – guerre stellari, ormai oggetto di culto, dei quali Netflix non era mai riuscita ad ottenere i diritti; ora gli amatori potranno comodamente ricostruire l’ordine degli eventi della saga.

Justwatch propone un catalogo comparato dei vari servizi, consultando il quale ognuno può individuare quello che più fa al caso proprio: gli appassionati di The English Game o del famosissimo Trono di spade (Game of Thrones) saranno forse poco attratti, mentre interesserà moltissimo altre fasce di cinefili.

Il catalogo dei film e delle serie tv di Disney Plus appare sicuramente innovativo: vediamo ora gli altri fattori da tenere presenti, come il costo ed i dispostivi.

Costo di Disney + in Italia e dispostivi

L’offerta lancio di Disney +, in preordine, prevedeva un abbonamento annuale al costo di 59,99€ all’anno.

Ora l’account è ottenibile in Italia al costo di 6,99€ al mese, che diventano 69,99€ per dodici mesi se pagati in un’unica soluzione; il login sarà effettuabile sul sito o sull’applicazione.

Inoltre, come avviene per Netflix, anche Disney plus consente di fruire dei video in catalogo da più dispositivi e quindi di suddividere il costo fra più utenti.

I dispostivi da cui è possibile effettuare il login nell’account e accedere ai contenuti sono vari: i requisiti richiesti sono Andorid 5.0 o superiore,per Apple iOS 10.0 o superiore o quasi tutti i Windows attualmente diffusi.

La stragrande maggioranza dei dispositivi Apple e Android o Windows da fisso ci permetterà pertanto di far girare l’applicazione: la qualità invece dipenderà dal nostro schermo.